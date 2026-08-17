Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Մարդիկ կան, ֆեյսբուքում գրելուց բացի, բոլոր ֆորմատներով պայքարել են, որ հարց լուծվի

Մարդիկ կան, ֆեյսբուքում գրելուց բացի, բոլոր ֆորմատներով պայքարել են, որ հարց լուծվի

Մարդիկ կան, ֆեյսբուքում գրելուց բացի, բոլոր ֆորմատներով պայքարել են, որ հարց լուծվի
11.08.2026 | 18:06

Մարդիկ կան՝ ինչ-որ տեղ արդարացիորեն ասում են, որ ֆեյսբուքում գրելով հարց չի լուծվում: Սխալ չեն ասում, որովհետև ի՞նչ հարց պետք է երկրի մասշտաբով լուծվի ֆեյսբուքում գրելով: Լավագույն դեպքում այդ ֆեյսբուքում գրածները պետք է այնքան ասելիք և բովանդակություն ունենան, որ մարդիկ դրանք կարդալով մտածելու առիթ ունենան, գուցե նրանցից ոմանք փոխեն իրենց կարծիքը, գուցե նրանցից որոշները մոտիվացվեն և այլևս անտարբեր չլինեն, գուցե ոմանք նաև սկսեն պայքարել ինչ-որ բան փոխելու համար: Մի առումով դա քիչ բան չի, բայց, այո, դա հարց չի լուծում, երկրի մասշտաբով հարց չի լուծում:

Սակայն նայում եմ՝ այդպես գրողների մի զգալի մասը իրենց համարում են մանդատ վերցնողների աջակիցներ: Ես էլ իրենց հարց ունեմ տալու. մանդատ վերցնելով հարց լուծվու՞մ է, ՔՊ-ական լակոտ-լուկուտների հետ անբովանդակ լեզվակռվի մեջ մտնելով, ամբիոնից բոցաշունչ ելույթներ ունենալով, սրանց հանձնաժողովներում տեղ ունենալով երկրի մասշտաբով հարց լուծվու՞մ է: Եվ առհասարակ, ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ պետք է անեն սովորական մարդիկ, որ հարց լուծվի: Իսկ գուցե ձեր դեպքում ավելի տրամաբանական կլինի, որ ավելի պահանջատե՞ր լինեք ձեր սատարած մանդատ վերցնողների նկատմամբ, քան՝ սովորական մարդկանց նկատմամբ: Թե չէ տպավորություն է, որ մանդատ վերցնողներն իրենց կոտորում են, ամեն ինչ անում են երկրում հարց լուծելու համար, մարդկանց հրավիրում են լուրջ պայքարի, այդ սովորական մարդիկ էլ չեն գնում, փոխարենը ֆեյսբուքում գրում են: Դուք ընդհանրապես չեք հասկանու՞մ, որ ինչքան դուք սուս մնաք, այնքան ձեր օգուտն է:

Ֆեյսբուքում գրելով հարց չի լուծվում, մանդատ վերցնողներին սատարելով՝ առավել ևս:

Մարդիկ կան, որոնք, ֆեյսբուքում գրելուց բացի, բոլոր ֆորմատներով պայքարել են, որ հարց լուծվի: Չի լուծվում, ա՛յ, թե ինչու՞ չի լուծվում՝ մի առանձին գրառում էլ դրա մասին կանեմ: Չնայած, այդ չլուծվելու պատճառներից մեկի մասին արդեն ասացի՝ շատ են նրանք, ովքեր ֆեյսբուքում գրում են, որ ֆեյսբուքում գրելով հարց չի լուծվում:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1505

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.