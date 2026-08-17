Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Հմայք, որը դուրս էր արտաքինի սահմաններից

Հմայք, որը դուրս էր արտաքինի սահմաններից

Հմայք, որը դուրս էր արտաքինի սահմաններից
12.08.2026 | 11:20

Կարծես ներսից բխող լույս լիներ։

Մետաքսյա Սիմոնյան

Ձայն՝ դյութիչ ու մեղմ,

երբեմն՝ շշուկի պես մոտ,

երբեմն՝ հեռվից եկող հուշի պես անորսալի։

Ներկայություն՝ անփոխարինելի…

Այնպիսին, որ երբ հայտնվում էր բեմում, օդը կարծես խտանում էր։

Եվ ամենից առաջ՝

հազվագյուտ, խորունկ հոգի։

Նա այն դերասանուհիներից էր, որոնց հեռանալուց հետո բեմը մի պահ մնում է անշարժ՝

կարծես դեռ սպասում է նրա վերադարձին։

Այսօր նրա հիշատակի օրն է։

Եվ հենց հնչում է նրա անունը, միանգամից հիշում ես ձայնը, հայացքը,

այն առանձնահատուկ ներկայությունը, որով նա կարողանում էր կենդանացնել բեմը։

Տարիներ անցել են։

Նա այլևս չի կանգնում այդ բեմում,

բայց նրա ստեղծած կերպարները մնացել են մեզ հետ։

Մնացել է նաև այն զգացումը, որ ունենում ենք մեծ արվեստագետներին հիշելիս՝

թվում է՝ նրանք հեռացել են միայն ժամանակի մեջ, բայց ոչ՝ մեր հիշողությունից։

Մետաքսյա Սիմոնյանն այդպիսի արվեստագետ էր։

Նա այլևս բեմում չէ։

Բայց ամեն անգամ, երբ հիշում ենք նրան, նրա արվեստը նորից է կենդանանում։

Եվ մեր հիշողության մեջ դեռ ապրում է այն Մետաքսյա Սիմոնյանը,

որին երբեք չհասցրինք հրաժեշտ տալ։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 5353

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.