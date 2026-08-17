Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Պետության գաղութացումն էլ ինչպե՞ս է լինում

Պետության գաղութացումն էլ ինչպե՞ս է լինում

Պետության գաղութացումն էլ ինչպե՞ս է լինում
12.08.2026 | 11:43

Երբ քպ-ականներն հայտարարում են, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու համար հանրաքվե չեն կարող անել արտաքին դերակատարների պահանջով, նրանք ճիշտ են ասում, և դա իսկապես ՀՀ ինքնիշխանության մասին է։

Սակայն երբ քպ-ականները մյուս կողմից պաշտպանում են Ադրբեջանի պահանջով հանրաքվեի իրականացումը շա՜տ ավելի զգայուն թեմայով` ՀՀ Սահմանադրության, այս պարագայում ո'չ միայն տրորում են ՀՀ ինքնիշխանությունը, այլև Ադրբեջանի միջոցով ստեղծում են նախադեպ, որպեսզի որ պետությանն Հայաստանում ինչ որ բան դուր չգա, միանգամից հարկադրեն հանրաքվե։

Իսկ ձեր կարծիքով պետության գաղութացումն էլ ինչպե՞ս է լինում։

Արա Լ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 1895

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.