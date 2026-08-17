Երբ քպ-ականներն հայտարարում են, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու համար հանրաքվե չեն կարող անել արտաքին դերակատարների պահանջով, նրանք ճիշտ են ասում, և դա իսկապես ՀՀ ինքնիշխանության մասին է։
Սակայն երբ քպ-ականները մյուս կողմից պաշտպանում են Ադրբեջանի պահանջով հանրաքվեի իրականացումը շա՜տ ավելի զգայուն թեմայով` ՀՀ Սահմանադրության, այս պարագայում ո'չ միայն տրորում են ՀՀ ինքնիշխանությունը, այլև Ադրբեջանի միջոցով ստեղծում են նախադեպ, որպեսզի որ պետությանն Հայաստանում ինչ որ բան դուր չգա, միանգամից հարկադրեն հանրաքվե։
Իսկ ձեր կարծիքով պետության գաղութացումն էլ ինչպե՞ս է լինում։
Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ