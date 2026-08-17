Ընդդիմությունն ընտրությունները լեգիտիմ ճանաչեց

Պարզագույն սիլլոգիզմ
1. Ընդդիմությունը ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները ոչ լեգիտիմ է ճանաչում:
2. Ընդդիմությունը վերցնում է ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները:
3. ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները ստացած անձինք իրենց կազմից առաջադրում են ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի փոխնախագահի թեկնածու:
4. ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները ստացած անձանց կողմից որպես ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի փոխնախագահի թեկնածու առաջադրված անձը ՀՀ ԱԺ-ի փոխնախագահ է ընտրվում ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները ստացած անձանց և ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության պատգամավորների քվեներով:
5. ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները ստացած անձանց և ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության պատգամավորների քվեներով ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի փոխնախագահ ընտրված անձն իր տեղն է զբաղեցնում ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի նախագահությունում:
6. Ընդդիմությունը ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները դե ֆակտո և դե յուրե լեգիտիմ է ճանաչում:
Կարեն Հեքիմյան