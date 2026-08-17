Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Ընդդիմությունն ընտրությունները լեգիտիմ ճանաչեց

Ընդդիմությունն ընտրությունները լեգիտիմ ճանաչեց

Ընդդիմությունն ընտրությունները լեգիտիմ ճանաչեց
12.08.2026 | 11:51

Պարզագույն սիլլոգիզմ

1. Ընդդիմությունը ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները ոչ լեգիտիմ է ճանաչում:

2. Ընդդիմությունը վերցնում է ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները:

3. ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները ստացած անձինք իրենց կազմից առաջադրում են ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի փոխնախագահի թեկնածու:

4. ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները ստացած անձանց կողմից որպես ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի փոխնախագահի թեկնածու առաջադրված անձը ՀՀ ԱԺ-ի փոխնախագահ է ընտրվում ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները ստացած անձանց և ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության պատգամավորների քվեներով:

5. ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի պատգամավորական մանդատները ստացած անձանց և ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության պատգամավորների քվեներով ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի փոխնախագահ ընտրված անձն իր տեղն է զբաղեցնում ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ԱԺ-ի նախագահությունում:

6. Ընդդիմությունը ՀՀ ԱԺ 2026 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները դե ֆակտո և դե յուրե լեգիտիմ է ճանաչում:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 1503

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.