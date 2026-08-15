Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Համատարած աղետի գոտու վերածեցինք մեր երկիրը

Համատարած աղետի գոտու վերածեցինք մեր երկիրը

Համատարած աղետի գոտու վերածեցինք մեր երկիրը
12.08.2026 | 12:53

Այն ամենն, ինչ տեղի ունեցավ և տակավին շարունակում է իր հաղթարշավը մեր իրականության մեջ. աներևակայելի է: Կործանարար, այսպես կոչված, երկրաշարժի հետևանքով առաջացած Աղետի գոտին քառորդդարյա վիթխարի ժամանակահատվածում մենք ոչ միայն չհաղթահարեցինք, այլև համատարած աղետի գոտու վերածեցինք մեր երկիրը: Աղետն առարկայականից վերածվեց նաև բարոյահոգեբանականի՝ սպառնալով հայի տեսակին թե՛ հայրենիքում, թե՛ սփյուռքում: Աշխարհիկ և հոգևոր տերերի ու նրանց կամակատարների անփառունակ արծարասիրությունն ու եսասիրությունը, անտարբերությունը երկրի և ժողովրդի հանդեպ ծառացած հիմնահարցերի նկատմամբ, արհամարհանքը ողջամտության և մասնագիտական կարծիքի հանդեպ ու բազմաթիվ անթաքույց գռեհկության և ցինիզմի զավեշտական փաստեր հանգեցրին օրըստօրե կեղեքումից, գործազրկությունից, գոյատևման անհնարինությունից կքած ու քայքայված,ամենայն համազգային և համամարդկային արժեքներից հրաժարվող,հայրական տունն օր առաջ լքելու երազանքը փայփայող հասարակության: Անվերջ հրաժեշտի և հեռացումի ախտը դարձավ օրինաչափ առօյա հոգեբանական կացութաձև, որը բնական հնազանդությունից չվերաճեց ոչ պակաս հնազանդ և համբերատար ոչխարի անզուսպ կատաղության: Սա բարոյահոգեբանական աղետի գոտին է, որտեղ հիվանդանում է նույնիսկ մարդկային արժանապատվության տարրական ըմբռնումը, որից հետո ամեն ինչ դառնում է մութ, ցուրտ և ունայն...

Դավիթ Սարգսյան

Դիտվել է՝ 1341

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.