Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Դատարկ օրենսդիր մարմինը շարունակում է իր «աշխատանքը»

Դատարկ օրենսդիր մարմինը շարունակում է իր «աշխատանքը»

Դատարկ օրենսդիր մարմինը շարունակում է իր «աշխատանքը»
12.08.2026 | 16:03

Արդեն իններորդ օրն է՝ հետևում եմ նոր գումարված ԱԺ աշխատանքներին, չնայած, որպես «աշխատանք» ասել՝ մի քիչ չափազանցված է: Բանն այն է, որ քաղաքական մեծամասնություն կոչվածի կողմից բռնած կեցվածքն ու ասելիքը զրո քաղաքականության մասին է: Անընդհատ կրկնվող դատարկագույն հակադարձումներ, ողորմելի խոսույթ ու կրկնվող պրիմիտիվություններ (30-ամյա նախկին կառավարումների հետ զուգահեռներն ավելի են թանձրանում՝ ասողները թարմացել են):

Ասեմ ավելին՝ միակ թեզը, որն ուղիղ 9 օր շահարկում են ու փորձում իբր թե դրա շուրջ դիսկուրս ձևավորել, Ղազարյան Էդգարի՝ կոնտեքստից ուղիղ ձևով կտրած ու բացառապես մանիպուլացված խոսքն է, ըստ որի, ողջ ՔՊ ֆրակցիան՝ Ռուբինյանով-բանով, կպել են էս թեման խուրդելուն:

Ես հասկանում եմ, որ դուք քաղաքականապես բոկոտն եք ու մերկ, բայց թեման զուտ զգացմունքային դաշտ տանելով ու մարդու ասածը գլխի վրա շուռ տալով, ամեն ելույթին՝ «ներողություն խնդրելու» պարտադրանքը տիրաժավորելով ցույց եք տալիս քաղաքական անգրագիտության ու թերաճության լևլը:

Սա քաղաքականության աղավաղման իմիտացիա է, որի շուրջ մարդկանց ուղեղները բացահայտ տրավմայի են ենթարկում:

Հ.Գ. Կարող ենք արձանագրել, որ սա իշխող մեծամասնության տիպիկ ձեռագիրն է՝ ոչ մի բան քաղաքականության մասին: Որոշակի առումով մարտավարական փոփոխություն է տեղի ունեցել՝ մի քիչ մեղմվել է, մնացածը նույնն է, այնպես որ, դատարկ օրենսդիր մարմինը շարունակում է իր «աշխատանքը»:

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 1368

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.