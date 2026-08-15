Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Հարվածային գործիքների ինքնագործ խմբակը՝ մեծամասնություն, փայտիկները՝ փոքրամասնություն

Հարվածային գործիքների ինքնագործ խմբակը՝ մեծամասնություն, փայտիկները՝ փոքրամասնություն

Հարվածային գործիքների ինքնագործ խմբակը՝ մեծամասնություն, փայտիկները՝ փոքրամասնություն
12.08.2026 | 19:41


Համացանցում մի տեսանյութ է պտտվում պարբերաբար. Հարավաֆրիկյան հանրապետություններից մեկի խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորներն իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում կառավարության քաղաքականության առնչությամբ՝ մարտակոչ հիշեցնող ագրեսիվ պարային շարժումներով ու բավականին պերճախոս դիմախաղով: Տեսած կլինեք: Իշխանության ներկայացուցիչներն էլ, ակնհայտորեն խեղճացած, սսկված-նստած են, մտքներով էլ չի անցնում համարժեքորեն հակադարձել: Երևի սրանց խորհրդարանի կանոնակարգ-օրենքը որոշակի արտոնություններ է վերապահում ընդդիմությանը, ընդհուպ՝ ցուցադրական մնջախաղից բռնի գործողությունների անցնելու իրավունք: Եվ սրանք կոչվում են վայրենի աբորիգենների հետնորդներ, մեր խարհրդարանականները՝ անտիկ քաղաքակրթության ժառանգներ:

Հերիք է ընդդիմությունը մի թարս բան ասի՝ իշխանությունն սկսում է «թմբկահարել»: Տեսնովի-սովորովի է՝ կասեր ժողովուրդը. Իշխանության գլուխը «բառաբանշչիկ» որ լինի, վերջույթներն էլ դամ պահող կլինեն, պարզ չի՞:

Մնում է հասկանալ, թե հարվածային գործիքների այս ինքնագործ խմբակն ինչու՞ է կոչվում Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնություն, կամավոր հիմունքներով փայտիկի դեր ստանձնածներն էլ՝ փոքրամասնություն:

Ասենք՝ չհասկանալու ի՞նչ կա: Մի երկրի ղեկավար իսանամեկը որ լինի, դրա ձևավորած մեծ ու փոքր իսանախմբերն էլ էս պիտի լինեն:

Երկիրն է ափսոս:

Լիլի Մարտոյան

Դիտվել է՝ 2133

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.