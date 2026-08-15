Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Խորհրդարանի բարձր ամբիոնն օգտագործվում է զուտ ներքին սպառման համար նախատեսված ցածրորակ թեզեր տարածելու համար

Խորհրդարանի բարձր ամբիոնն օգտագործվում է զուտ ներքին սպառման համար նախատեսված ցածրորակ թեզեր տարածելու համար

Խորհրդարանի բարձր ամբիոնն օգտագործվում է զուտ ներքին սպառման համար նախատեսված ցածրորակ թեզեր տարածելու համար
13.08.2026 | 12:02


«Ինչո՞ւ Եկեղեցին հարկ չպետք է վճարի». այս հնաոճ ու անհեթեթ թեզը, ցավոք, այնքան կենսունակ գտնվեց, որ արդեն ծաղրական տոնայնությամբ հնչում է նաև նոր ձևավորված խորհրդարանում։ Դրա հեղինակները, հավանաբար, «մոռացել են», որ Հայ Եկեղեցին, ի տարբերություն ԵՄ անդամ երկրների ավանդական կրոնական կառույցների, պարզապես չունի էական հարկային արտոնություն, եղածից էլ զրկվել է ոչ իրավաչափ վարչարարության արդյունքում։ Ավելին՝ զրկված է նաև հանրային ֆինանսական որևէ աջակցությունից, ինչպիսին, օրինակ, սահմանված է հարևան Վրաստանում և բազմաթիվ այլ երկրներում, ինչի արդյունքում էապես խաթարվել է պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող սրբավայրերի, վանքերի և եկեղեցիների վերանորոգումը և պահպանումը։

Մի խոսուն ցուցիչ՝ անգամ Իրաքում և Իրանում Հայ Եկեղեցու թեմը օժտված է ավելի մեծ արտոնություններով, այդ թվում՝ պետական անհատույց անվտանգություն ապահովելու կտրվածքով, քան բուն Մայր Աթոռը Հայաստանում։ Մինչդեռ՝ Կրոնական ազատության միջազգային դաշինքի (Հայաստանը միացել է 2020թ. հունիսի 12-ին) հիմնադիր բանաձևում Իրաքը, Իրանը, Չինաստանը և այլն առաջնահերթ դիտարկվել են իբրև կրոնական ազատությունը ոտնահարող երկրներ։ Ի դեպ, նույն այդ փաստաթղթում կրոնական ազատության խնդիրներ չհարուցած երկրների թվում են հայտնվել Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Բարեբախտաբար, Կրոնական ազատությունների հանձնաժողովը միայն 2026թ. զեկույցում դատապարտեց Ադրբեջանի կողմից Արցախի եկեղեցիների ոչնչացման փաստերը և կոչ արեց ԱՄՆ-ի իշխանությանը՝ Ադրբեջանին պահել «Հատուկ դիտարկման ցուցակում» (SWL), ինչպես նաև պատժամիջոցներ կիրառել կրոնական ազատության խախտումների համար մեղավոր պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ավելորդ է ասել, որ այդ կոչը հասկանալի պատճառներով մնացել է թղթի վրա։

Հ.Գ. Մեծ ցավ է, որ գերկարևոր խնդիրները մի կողմ թողած, խորհրդարանի բարձր ամբիոնն օգտագործվում է զուտ ներքին սպառման համար նախատեսված արդեն խիստ ձանձրալի ու ցածրորակ թեզեր տարածելու համար։ Աստված պահապան մեր Ժողովրդին ու Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն:

Գևորգ Դանիելյան

Դիտվել է՝ 908

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.