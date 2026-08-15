Ժամանակին Աժ պետաիրավական հանձնաժողի նախագահ եղել են Էդուարդ Եգորյանը, Հրայր Թովմասյանը, Դավիթ Հարությունյանը… Իսկ հիմա՝ Արուսյակ Ջուլհակյանի պես կիսագրագետը։
Եթե կուզեք ինչ-որ մեկին բացատրել, թե ինչ է դեգրադացիան, հանգիստ կարող եք բերել այս օրինակը։
Հ.Գ. Հավատացնում եմ ձեզ՝ կիսագրագետները բազմակի ավելի վտանգավոր են, քան՝ անգրագետները։ Ուստի, սիրելի՛ անգրագետներ, խնդրում եմ՝ միշտ մնացեք ձեր ինքնությանը հավատարիմ, միշտ մնացեք անգրագետ։ Թե չէ, որ մի քիչ ձեզ վրա աշխատեք ու դառնաք կիսագրագետ՝ վայներս էկել ա։
Ռուբեն Մելիքյան