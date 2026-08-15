Հանրային դիմում

Ես՝ Ալբերտ Հովհաննիսյանի հայրս, սույն դիմումով խնդրում եմ ՀՀ իրավասու մարմիններին օրենքով սահմանված կարգով ուսումնասիրել և իրավական գնահատական տալ սոցիալական ցանցում տարածված հրապարակմանը, որի սքրինշոթը կցում եմ սույն դիմումին։
Կից ներկայացվող նյութում տեսանելի է Facebook սոցիալական ցանցում հրապարակված պատկեր, որտեղ իմ որդու՝ զոհված զինծառայող Ալբերտ Հովհաննիսյանի կերպարը օգտագործվել է քաղաքական և հակամարտության թեմատիկայով ստեղծված տեսարանում։ Պատկերում առկա է նաև դանակով հարվածի տեսարան, ինչպես նաև քաղաքական բովանդակությամբ գրություններ և խորհրդանիշներ։
Ինձ որևէ կերպ չի հետաքրքրում Նիկոլ Փաշինյանի կամ որևէ այլ քաղաքական գործչի նկատմամբ վերաբերմունքը՝ իշխանական, ընդդիմադիր կամ որևէ այլ քաղաքական դիրքորոշում։ Ես այս դիմումը չեմ ներկայացնում քաղաքական պայքարի շրջանակում և որևէ քաղաքական ուժի կողմը չեմ զբաղեցնում։
Իմ խնդիրը իմ զոհված որդու՝ Ալբերտ Հովհաննիսյանի կերպարի և հիշատակի նկատմամբ նման վերաբերմունքն է։
Ալբերտ Հովհաննիսյանը քաղաքական գործիչ չէր։ Նա զինծառայող էր, ով զոհվել է հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ։ Նրա կերպարը քաղաքական պայքարի, վիրավորանքի, նվաստացման կամ որևէ այլ անձի նկատմամբ քաղաքական վերաբերմունք արտահայտելու գործիք դարձնելը, իմ գնահատմամբ, անընդունելի է և պահանջում է իրավասու մարմինների կողմից առնվազն պատշաճ ուսումնասիրություն։
Հետևաբար խնդրում եմ՝
1. ՀՀ ներքին գործերի նախարարությանը՝ օրենքով սահմանված կարգով ուսումնասիրել տվյալ հրապարակումը և դրա տարածման հանգամանքները։
2. ՀՀ դատախազությանը՝ տալ հրապարակմանը համապատասխան իրավական գնահատական և, իրավական հիմքերի առկայության դեպքում, ապահովել հետագա ընթացքը։
3. ՀՀ քննչական կոմիտեին՝ իրավասության շրջանակում պարզել հրապարակման ստեղծման, տարածման և հեղինակության հանգամանքները, եթե առկա են հանցագործության հատկանիշներ։
4. Կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարող համապատասխան ստորաբաժանումներին՝ հնարավորության դեպքում պարզել հրապարակման սկզբնաղբյուրը, հեղինակի ինքնությունը, տարածման ժամանակագրությունը և դրա հետ կապված այլ հանգամանքներ։
5. Պարզել՝ տվյալ նյութի ստեղծմամբ և տարածմամբ արդյոք կատարվել է որևէ օրենքով նախատեսված իրավախախտում կամ հանցագործություն, և համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում մեղավոր անձանց ենթարկել օրենքով սահմանված պատասխանատվության։
6. Հնարավորության դեպքում պահպանել և ամրագրել տվյալ հրապարակման թվային հետքերը, հրապարակման ամսաթիվը, էջի/հաշվի տվյալները, տարածման և փոփոխման հանգամանքները, որպեսզի հետագայում հնարավոր լինի օգտագործել դրանք որպես ապացույց։
Միաժամանակ խնդրում եմ, որպեսզի սույն դիմումի և դրա հիման վրա իրականացվող գործընթացի մասին տեղեկությունը, օրենքով և համապատասխան ընթացակարգերով հնարավորության սահմաններում, հասանելի դարձվի նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանություններին և միջազգային ներկայացուցչություններին, որպեսզի նրանք ևս կարողանան հետևել հարցի իրավական քննությանը։
Կից ներկայացնում եմ տվյալ Facebook հրապարակման սքրինշոթը, որտեղ տեսանելի են հրապարակման հեղինակի/էջի տվյալները, հրապարակման ամսաթիվը, հրապարակված տեքստը և այն պատկերը, որում օգտագործվել է Ալբերտ Հովհաննիսյանի կերպարը։
Հատկապես ընդգծում եմ՝ ես չեմ պահանջում որևէ անձի նկատմամբ պատիժ՝ առանց օրենքով սահմանված կարգով հանգամանքները պարզելու։ Ես պահանջում եմ քննություն, փաստերի ստուգում և օրենքի հիման վրա համապատասխան իրավական գնահատական։
Եթե իրավասու մարմինների կողմից պարզվի, որ տվյալ հրապարակմամբ կամ դրա տարածմամբ կատարվել է իրավախախտում կամ հանցագործություն, ակնկալում եմ, որ անկախ տվյալ անձի քաղաքական հայացքներից, կարգավիճակից կամ կապերից՝ նրա նկատմամբ կկիրառվեն օրենքով նախատեսված միջոցները։
Ես դիմում եմ ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, այլ որպես Ալբերտ Հովհաննիսյանի հայր։
Իմ որդու կյանքն ու հիշատակը որևէ քաղաքական պայքարի սեփականությունը չեն։
Պահանջս մեկն է՝ արդար, օբյեկտիվ և օրենքի շրջանակում իրականացվող քննություն։
Դիմող՝
Ալբերտ Հովհաննիսյանի հայր
Արտակ Հովհաննիսյան
12.08.2026