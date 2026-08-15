Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Ինքը դուրս եկավ' «կիսաբաց լուսամուտներից», բայց «կիսաբաց լուսամուտներն» իր միջից՝ ո՛չ

Ինքը դուրս եկավ' «կիսաբաց լուսամուտներից», բայց «կիսաբաց լուսամուտներն» իր միջից՝ ո՛չ

Ինքը դուրս եկավ' «կիսաբաց լուսամուտներից», բայց «կիսաբաց լուսամուտներն» իր միջից՝ ո՛չ
13.08.2026 | 16:41


Սա քպ֊ական պատգամավոր' Հասմիկ Հակոբյանն է, «կիսաբաց լուսամուտներ» հաղորդաշարի նախկին ադմինիստրատորը։

Ինքը դուրս եկավ' «կիսաբաց լուսամուտներից», բայց «կիսաբաց լուսամուտներն» իր մեջից՝ ո՛չ։

Երբ սրա, Աննա Հակոբյանի, Ալփի Դավոյանի և ընդհանրապես Աժ քպ֊ական ողջ «ալխասնոցի» բառապաշարը լսում ես, թվում է, թե գործ ունես ագրեսիվ տրանսգենդերների խմբակի հետ։

ՈՒ երբ սրանց ասածները սկրին ես անում ու դնում էջիդ, քպ֊ական խաժամուժը վնգստում է, թե կանանց եք թիրախավորում։

Հույս ունեմ, երբ սրանց դատաստանի օրը գա, էլի հումանիզմով տառապող մարդիկ ի հայտ չեն գա ու ասեն, թե կին են, պետք է ներել և այլն...

Խորեն ԱՐՏԱՇԵՍԻ

Դիտվել է՝ 889

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.