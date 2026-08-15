Ինքը դուրս եկավ' «կիսաբաց լուսամուտներից», բայց «կիսաբաց լուսամուտներն» իր միջից՝ ո՛չ

Սա քպ֊ական պատգամավոր' Հասմիկ Հակոբյանն է, «կիսաբաց լուսամուտներ» հաղորդաշարի նախկին ադմինիստրատորը։
Ինքը դուրս եկավ' «կիսաբաց լուսամուտներից», բայց «կիսաբաց լուսամուտներն» իր մեջից՝ ո՛չ։
Երբ սրա, Աննա Հակոբյանի, Ալփի Դավոյանի և ընդհանրապես Աժ քպ֊ական ողջ «ալխասնոցի» բառապաշարը լսում ես, թվում է, թե գործ ունես ագրեսիվ տրանսգենդերների խմբակի հետ։
ՈՒ երբ սրանց ասածները սկրին ես անում ու դնում էջիդ, քպ֊ական խաժամուժը վնգստում է, թե կանանց եք թիրախավորում։
Հույս ունեմ, երբ սրանց դատաստանի օրը գա, էլի հումանիզմով տառապող մարդիկ ի հայտ չեն գա ու ասեն, թե կին են, պետք է ներել և այլն...
Խորեն ԱՐՏԱՇԵՍԻ