Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » ԵՊՀ-ն Ադրբեջանի պատմությանը նվիրված գիտաժողով է անում

ԵՊՀ-ն Ադրբեջանի պատմությանը նվիրված գիտաժողով է անում

ԵՊՀ-ն Ադրբեջանի պատմությանը նվիրված գիտաժողով է անում
13.08.2026 | 17:09

Մայր բուհի կայքէջից տեղեկացանք, որ Հարավային Կովկասի ամերիկյան հետազոտությունների ինստիտուտը (American Research Institute of the South Caucasus, ARISC), որը գործում է ԵՊՀ կազմում, իր հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ կազմակերպում է առցանց գիտաժողով, որը նվիրված է Հարավային Կովկասի՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պատմության, քաղաքականության, մշակույթի և հասարակության բազմակողմանի ուսումնասիրությանը։

Թե ինչո՞ւ են որոշել մայր բուհում անցկացվող առցանց կոնֆերանսում ներառել նաև Ադրբեջանի պատմությունն ու մշակույթը, կարծում ենք պարզ է, Երևանի պետական համալսարանը` որպես ՔՊ-ին կից կառույց, իրականացնում է ՔՊ-ական քաղաքականություն, իսկ Հովհաննես Հովհաննիսյանը, ում ռեկտորի պաշտոնում պաշտոնավրամն ժամկետը լրանում է այս տարի դեկտեմբերին, որոշել է ամեն գնով իշխանությունների աչքը մտնել, առաջ տանելով նրանց պրոադրբեջանական գաղափարները:

Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանում կազմակերպում են «Վերադարձ Արեւմտյան Ադրբեջան» գիտաժողովներ՝ Հայաստանի ողջ տարածքը դիտելով որպես «Արեւմտյան Ադրբեջան», իսկ մեր պատմաբանները, հանրային գործիչները փոխանակ հերքեն պատմության այդ խեղաթյուրումները, Հայաստանում Ադրբեջանի պատմությանն ուղղված գիտաժողովներ են կազմակերպում:

Մանրամասները՝ hraparak.am-ում

Հղումը՝

https://hraparak.am/.../706fe16a75229fcebf8dd00c39d2749f...

Դիտվել է՝ 2001

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.