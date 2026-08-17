Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Ոչինչ իր տեղում չէ

Ոչինչ իր տեղում չէ

Ոչինչ իր տեղում չէ
13.08.2026 | 19:42

Ասում են՝ ժամանակն ամեն բան իր տեղը կդնի: Բայց դա այնքան էլ այդպես չի: Երկարատև սպասման մեջ ժամանակը նախ փլուզում, իսկ հետո տրոհում ու փոշիացնում է այն ամենը, ինչը տրվել էր նրան ի տնօրինություն: Եվ երեկվա կենսաթրթիռ ոգին վաղը դառնալու է հյուծված ու գունազերծ հիշողություն, երեկվա թանձրացած ավյունը վաղվա մեջ ստվեր է լինելու:

Հետո՝ ինչ-որ մի պահի, դու ինքդ էլ պիտի տարակուսես, թե այդ ինչի՞ն էիր սպասում երկարատև ու համառորեն, երբ օրերի ընչաքաղց երախը վաղուց կլանել է նրան, ծամել է լույս մարմինը, իսկ քեզ սնուցել է սին հույսերով: Ու հիմա, երբ նրա թողած դատարկության մեջ դու խուճապահար այսուայնկողմ ես հրում քեզ թողնված մնացորդը, վերստին շարունակում ես կարծել, թե այդ ժամանակն է հմտաբար շտկում ու հարդարում քո խառնափնթոր կյանքի խորշերն ու դարակները: Մինչդեռ ոչինչ էլ իր տեղում չէ: Դու սպանեցիր ժամանակը, ժամանակն էլ սպանում է քեզ:

Հովիկ Չարխչյան

Դիտվել է՝ 4081

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.