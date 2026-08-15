Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Եթե «Ստարլինգի» անջատումը եղավ մշտական, ուկրաինական կողմը հնարավորություն չի ունենալու շարունակել դրոնային պատերազմը

Եթե «Ստարլինգի» անջատումը եղավ մշտական, ուկրաինական կողմը հնարավորություն չի ունենալու շարունակել դրոնային պատերազմը

Եթե «Ստարլինգի» անջատումը եղավ մշտական, ուկրաինական կողմը հնարավորություն չի ունենալու շարունակել դրոնային պատերազմը
14.08.2026 | 10:31


Ըստ որոշ աղբյուրների՝ Իլոն Մասկը անջատել է «Ստարլինգ» տիեզերական կապի համակարգը ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատի ողջ տարածությունից: «Ստարլինգի» արբանյակները ապահովում էին Ռուսաստանի խորքային տարածքներին ուկրաինական դրոններով հարվածելու համար հեռահար կապը և ուղղորդումը: Վերջերս մենք ականատես եղանք, թե ինչ ահռելի վնասներ կրեց ՌԴ նավթավերամշակման արդյունաբերությունը, «Վայլդբերիզի» ցանցը և այլ ձեռնարկություններ ու տրանսպորտային միջոցներ: Որն է Իլոն Մասկի որոշման շարժառիթը: Իհարկե, դժվար թե դրանք լինեն հումանիստական բնույթի՝ պատերազմին և զոհերին վերջ տալու ակնկալիքով: Վերջերս ռուսական լրատվամիջոցներում տեղեկատվություն եղավ, որ ստեղծվել են հակաարբայնակային հզոր զինատեսակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ոչնչացնել «Ստարլինգի» արբանյակները: Հավանաբար, Մասկը հաշվարկել է սպասվող վնասները և ժամանակին խուսափել է աղետից: Ես արբանյակային ոլորտի մասնագետ չեմ, սակայն հստակ կարող եմ ասել, որ, եթե «Ստարլինգի» անջատումը եղավ մշտական, քաղաքական իրավիճակ է փոխվելու: Ուկրաինական կողմը հնարավորություն չի ունենալու շարունակել դրոնային պատերազմը, տիեզերական հետախուզության տվյալների բացակայությունը կարող է դժվարացնել հակաօդային պաշտպանությունը:

Ի դեպ, ուկրաինական ճակատի իրադարձությունների հետ շաղկապված են նաև Իրանի հետ պատերազմի զարգացումները և «երրորդ համաշխարհային» պատերազմի արդյունքները: Հայաստանի և ընդհանրապես հետխորհրդային տարածաշրջանի շուրջ քաղաքական փոփոխությունները՝ ևս:

Փաստորեն, Իլոն Մասկը դարձավ հիմնական որոշողը: Ո՞վ կպատկերացներ, որ կգա ժամանակ, երբ մեկ մարդ կարող է համաշխարհային իրադրություն փոխել:

Վերջին միտքը կարող է և կատակ լինել:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 515

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
fo@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.