Ըստ որոշ աղբյուրների՝ Իլոն Մասկը անջատել է «Ստարլինգ» տիեզերական կապի համակարգը ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատի ողջ տարածությունից: «Ստարլինգի» արբանյակները ապահովում էին Ռուսաստանի խորքային տարածքներին ուկրաինական դրոններով հարվածելու համար հեռահար կապը և ուղղորդումը: Վերջերս մենք ականատես եղանք, թե ինչ ահռելի վնասներ կրեց ՌԴ նավթավերամշակման արդյունաբերությունը, «Վայլդբերիզի» ցանցը և այլ ձեռնարկություններ ու տրանսպորտային միջոցներ: Որն է Իլոն Մասկի որոշման շարժառիթը: Իհարկե, դժվար թե դրանք լինեն հումանիստական բնույթի՝ պատերազմին և զոհերին վերջ տալու ակնկալիքով: Վերջերս ռուսական լրատվամիջոցներում տեղեկատվություն եղավ, որ ստեղծվել են հակաարբայնակային հզոր զինատեսակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ոչնչացնել «Ստարլինգի» արբանյակները: Հավանաբար, Մասկը հաշվարկել է սպասվող վնասները և ժամանակին խուսափել է աղետից: Ես արբանյակային ոլորտի մասնագետ չեմ, սակայն հստակ կարող եմ ասել, որ, եթե «Ստարլինգի» անջատումը եղավ մշտական, քաղաքական իրավիճակ է փոխվելու: Ուկրաինական կողմը հնարավորություն չի ունենալու շարունակել դրոնային պատերազմը, տիեզերական հետախուզության տվյալների բացակայությունը կարող է դժվարացնել հակաօդային պաշտպանությունը:
Ի դեպ, ուկրաինական ճակատի իրադարձությունների հետ շաղկապված են նաև Իրանի հետ պատերազմի զարգացումները և «երրորդ համաշխարհային» պատերազմի արդյունքները: Հայաստանի և ընդհանրապես հետխորհրդային տարածաշրջանի շուրջ քաղաքական փոփոխությունները՝ ևս:
Փաստորեն, Իլոն Մասկը դարձավ հիմնական որոշողը: Ո՞վ կպատկերացներ, որ կգա ժամանակ, երբ մեկ մարդ կարող է համաշխարհային իրադրություն փոխել:
Վերջին միտքը կարող է և կատակ լինել:
Գարիկ Քեռյան