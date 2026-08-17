Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Հասարակությանը սովորեցնում են ամեն օր մի փոքր ավելի քիչ զգալ, մի փոքր ավելի քիչ զարմանալ, մի փոքր ավելի քիչ պահանջել

Հասարակությանը սովորեցնում են ամեն օր մի փոքր ավելի քիչ զգալ, մի փոքր ավելի քիչ զարմանալ, մի փոքր ավելի քիչ պահանջել

Հասարակությանը սովորեցնում են ամեն օր մի փոքր ավելի քիչ զգալ, մի փոքր ավելի քիչ զարմանալ, մի փոքր ավելի քիչ պահանջել
14.08.2026 | 13:17


Ամեն օր Ազգային ժողովում իրար են հայհոյում. ընդդիմադիրները՝ իշխանականներին, իշխանականները՝ ընդդիմադիրներին։

Միաժամանակ՝ Հայաստանի գլխին կախված են գոյութենական խնդիրներ, իսկ փողոցները լեփ-լեցուն են պետական միջոցներով կազմակերպված համերգներով ու փառատոներով։

Աղավաղված է գրեթե ամեն ինչ։ Չհայհոյված, չարժեզրկված ու չնսեմացված գրեթե ոչինչ չի մնացել։

Երկիրը կոռուպցիայի մեջ թաթախված է, իսկ իշխանությունը, իմ գնահատմամբ, իր յուրային կոռուպցիոներներին ոչ թե պատժում է, այլ խրախուսում՝ ստեղծելով արտոնյալ պայմաններ և պատասխանատվությունը դարձնելով ընտրովի։

Ամբողջ կեղտը ջրի երեսին է՝ հանցագործությունների աճ, կոռուպցիա, ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողներ, պետական կառավարման խորացող անպատասխանատվություն, իսկ հասարակության մեջ՝ ամեն ինչի նկատմամբ աստիճանաբար աճող անտարբերություն և ատելություն միմյանց նկատմամբ։

Այս ամենի ֆոնին, եթե առանձնացնենք ԱԺ-ում Էդգար Ղազարյանի ելույթի շուրջ ծավալվող թնջուկն ու ընդդիմության՝ սեփական թիմակցին վախվորած աջակցությունը, ապա պատկերը պարզապես ողբալի է։ Հատկապես այն իրավիճակում, երբ հասարակությունը նրանցից սպասում է լուրջ քաղաքական պայքար, հստակ դիրքորոշումներ և պատասխաններ։

Ինչևէ, ունենք հաց ու տեսարան։

Ինչպես ասում են՝ «ամբոխին պետք է հաց ու տեսարան»։

Որ մարդիկ չմտածեն՝ ինչ է կատարվում իրենց երկրի հետ, այլ նայեն հերթական համերգին, փառատոնին ու Ազգային ժողովի հերթական սկանդալին։

Սա պարզապես քաոս չէ։

Սա կործանման ցավազրկված ձևն է։ Արժեզրկված վերացման ձևն է։

Երբ պետությունը չի կործանվում մեկ օրում, այլ հասարակությանը սովորեցնում են ամեն օր մի փոքր ավելի քիչ զգալ, մի փոքր ավելի քիչ զարմանալ, մի փոքր ավելի քիչ պահանջել։

Եվ ամենավտանգավորն այն է, որ մի օր կարող է գալ այն պահը, երբ մենք կարթնանանք ու կհասկանանք՝ կորցրել ենք գրեթե ամեն ինչ։

Ոչ թե այն պատճառով, որ ոչինչ չէինք տեսնում, այլ որովհետև ամեն ինչ տեսնում էինք և, այնուամենայնիվ, սովորել էինք չզարմանալ, չլսել զգուշացումները և չպահանջել պատասխաններ։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 1698

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.