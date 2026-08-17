Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » «Կիսաբաց լուսամուտները» տեղափոխվել են ԱԺ, որտեղ գաստրոլներով հանդես են գալիս «բերանբաց կիսամուտները»

«Կիսաբաց լուսամուտները» տեղափոխվել են ԱԺ, որտեղ գաստրոլներով հանդես են գալիս «բերանբաց կիսամուտները»

«Կիսաբաց լուսամուտները» տեղափոխվել են ԱԺ, որտեղ գաստրոլներով հանդես են գալիս «բերանբաց կիսամուտները»
14.08.2026 | 14:48

Անձամբ ինձ համար առավել քան կանխատեսելի էր, որ իբրև թե ԻԶՄ-եր չունեցող, բայց իրականում լածիրակիզմը որպես գլխավոր ուղղվածություն որդեգրած քաղաքական ուժը ամեն ինչ անելու է այս ոչ լեգիտիմ ԱԺ-ն բառդակի վերածելու համար: Էդգար Ղազարյանի ելույթն ընդամենը պատճառ էր: Ընդդիմության, ավելի ճիշտ, մանդատ վերցնողների մասով դեռ կխոսենք, բայց պետք է շեշտել, որ բավական էր ընդամենը հետևել նախընտրական քարոզարշավին, տեսնել, թե լածիրակիստների առաջնորդը ինչպես է հարձակվում, մատ թափ տալիս սովորական մարդկանց վրա, ինչպես է մարդկանց ասում՝ դուք ինչու՞ չեք զոհվել, և մնացած միջադեպերը, հասկանալու համար, թե ինչ է սպասվում սրանց իշխանության մնալու դեպքում: Այդ ամենը պլան Բ չունեցող մանդատ վերցնողները պետք է հասկանային մանդատները վերցնելուց առաջ: Լածիրակիստները տեսարաններ պետք է ապահովեն, դա էլ անելու են: Յուրաքանչյուր իշխանության ձեռնտու է ունենալ ոչ կոնֆլիկտային ԱԺ, բայց՝ ոչ սրանց: Սրանց խնդիրներն այլ են:

Հեռուստատեսային ոլորտի մարդ լինելով՝ ժամանակին շատ եմ խոսել «Կիսաբաց լուսամուտներ» հաղորդաշարի մասին, հիմա այդ «կիսաբաց լուսամուտները» տեղափոխվել են ԱԺ, որտեղ գաստրոլներով հանդես են գալիս «բերանբաց կիսամուտները»: Հիշու՞մ եք՝ կային ժամանակներ, որ մենք կրկեսի վերածելու երկիր չունեինք, բայց մեր երկիրը նույնիսկ կրկեսի չվերածվեց, այլ՝ անասնաֆերմայի: Ափսոս...

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1639

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.