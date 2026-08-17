Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Դուք «բարեվարքություն» ու «բարեկրթություն» տերմիններից ոչ թե մի քանի քայլ, այլ լուսնային տարիներով եք հեռու

Դուք «բարեվարքություն» ու «բարեկրթություն» տերմիններից ոչ թե մի քանի քայլ, այլ լուսնային տարիներով եք հեռու

Դուք «բարեվարքություն» ու «բարեկրթություն» տերմիններից ոչ թե մի քանի քայլ, այլ լուսնային տարիներով եք հեռու
14.08.2026 | 17:02


Եվ ուրեմն, 9-րդ գումարման ԱԺ-ն՝ ի դեմս իշխող վարչախմբի որդեգրած «բարեկրթության» գծի, ընդամենը երկու շաբաթում ցույց տվեց իր իրական դիմագիծը և այն, թե իրականում ինչի համար է հավաքվել այս խորհրդարանը։

Այն, ինչ ասում էինք՝ «բարեկրթության» այս ամբողջ ցուցադրությունը պարզապես ծխածածկույթ է, և շատ արագ դիմակը կպատռվի, արդեն տեսնում ենք։ Բավական էր մի կոճակի սեղմում, որպեսզի իշխանական ֆրակցիան անցներ իր սովորական՝ խառնամբոխային ու հայհոյախառը խոսույթին։ Այն աստիճանի, որ թեմայի մեջ անձամբ ստիպված եղավ մտնել Ռուբեն Ռուբինյանը։

Ասենք՝ հասկանալի է. դուք «բարեվարքություն» ու «բարեկրթություն» տերմիններից ոչ թե մի քանի քայլ, այլ լուսնային տարիներով հեռու եք։ Ձեր իրական խոսույթը մարդկանց վրա լուտանք թափելն է, սուտ տարածելը, վիրավորելը, զազրախոսելը և քաղաքական բանավեճը անձնական հաշվեհարդարի վերածելը։

Էս ա ԱԺ-ի իրական դեմքը. «բարեկրթության» մասին երկու շաբաթվա խոսույթը չդիմացավ նույնիսկ առաջին լուրջ փորձությանը։ Բավական էր մի կոճակի սեղմում, որպեսզի այդ ամբողջ «քաղաքակրթական» շղարշը մի կողմ քաշվեր, ու դահլիճից նորից հնչեր այն լեզուն, որին հասարակությունն այս իշխանությունից վաղուց է սովոր։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 1572

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.