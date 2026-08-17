Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » Շտկվելու փոխարեն ավելի ենք ընկղմվում մեղքի մեջ՝ մոռանալով Արցախն ու դավաճանված զոհերին

Շտկվելու փոխարեն ավելի ենք ընկղմվում մեղքի մեջ՝ մոռանալով Արցախն ու դավաճանված զոհերին

Շտկվելու փոխարեն ավելի ենք ընկղմվում մեղքի մեջ՝ մոռանալով Արցախն ու դավաճանված զոհերին
14.08.2026 | 17:15

Մեր շահերի նշաձողը դեռ իջնում է՝ և՛ արտաքին քաղաքականության մեջ, և՛ ներքին, ավելին, վաղուց հատել է 0-ն և շարժվում է դեպի (-) անսահմանություն։

Արտաքին դաշտում այն կնվազի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ներքին դաշտը, այդ պրոցեսը կանգնեցնելու փոխարեն, նպաստում է դրան, իշխանություն-ընդդիմություն հարաբերակցությամբ՝ տանում է դեպի բացասական միջակայքեր։

Պետության դեմ տեղի ունեցավ ոճիր, որը մինչ օրս վերածվում է միջանձնային և միջկուսակցական ցածրորակ լեզվակռիվների, ժամավաճառության, էժան շուկայական բազարների, այնքան էժան, որ մեկնաբանելը նույնիսկ ամոթ է թվում:

Հ.Գ. Ճիշտ է ասված.

«Եղիր խելոքին գերի, հիմարին ընկեր մի եղիր»:

Մենք հիմարներին հա’մ ընկեր եղանք, հա’մ գերի դարձանք:

Երկնային պատիժ է սա, սխալների և մեղքերի լճացման արդյունք, գուցե՝ հատուցում, որ Ցեղասպանությունից հետո սկսեցինք «հանգիստ ապրել», Հայկական հարցը փոխանակեցինք հանգիստ կյանքի հետ, բավարարվեցինք «Նեմեսիսով»:

Հիմա էլ, շտկվելու փոխարեն, ավելի ենք ընկղմվում արդեն նոր մեղքի մեջ՝ մոռանալով Արցախն ու դավաճանված զոհերին:

Բարձրյալից երկու բան պիտի խնդրենք՝ ողորմածություն և ուժ:

Էլիզա Առաքելյան

Դիտվել է՝ 1632

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզ-2026․ պատմության մեջ նավթի մատակարարումների խոշորագույն խափանումը

Հորմուզի նեղուցի շուրջ ճգնաժամը դարձել է նավթի մատակարարումների՝ երբևէ արձանագրված ամենախոշոր խափանումը։ Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) տվյալներով՝ 2026 թ. մարտին նավթի համաշխարհային առաջարկը կրճատվել է մոտ 10,1 մլն բարել/օրով՝ հասնելով 97,1 մլն բարել/օրի։
Համեմատության համար՝ նախորդ խոշորագույն նավթային շոկերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.