Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Երկրի առջև ծառացած հիմնահարցերից շեղելու գործում կատարելապես հաջողակ են

Երկրի առջև ծառացած հիմնահարցերից շեղելու գործում կատարելապես հաջողակ են

Երկրի առջև ծառացած հիմնահարցերից շեղելու գործում կատարելապես հաջողակ են
14.08.2026 | 19:18

Ազգային ժողովում կատարվողը տեսնելով՝ նույնիսկ հիմարները կհասկանան Նիկոլ Փաշինյանի ասած՝ որքան արագությամբ ենք գլորվում անդունդը։

ՔՊ-ական իշխանությունը կատարյալ ձախողակ է Հայաստանի առաջ ծառացած հիմնախնդիրները լուծելու, երկրի համար առաջընթաց ապահովելու գործում, սակայն կատարյալ հաջողված է հիմնահարցերից շեղելու, կեղծ օրակարգերով հանրությանը մոլորեցնելու գործում։ Դա արեց նախորդ գումարման ԱԺ-ում, ինչն էլ հիմա անում է այս խորհրդարանում։ Ընդդիմության կողմից փողոցային պայքար, իշխանության վրա ճնշում չկա, ինչը ՔՊ-ին թույլ է տալիս մուննաթ գալ ԱԺ ընդդիմության վրա։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 258

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է
Արևը չգիտի էլ, որ ինչ-որ հեռավոր չնչին մոլորակի վրա ինքը խավարել է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը
Ղա­րա­բա­ղ­յան խնդ­րում ֆեյք վի­ճա­կի ա­վար­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
Ի՞նչ տարբերություն` ով է մոտեցնում վախճանդ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.