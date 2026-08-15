Երկրի առջև ծառացած հիմնահարցերից շեղելու գործում կատարելապես հաջողակ են

Ազգային ժողովում կատարվողը տեսնելով՝ նույնիսկ հիմարները կհասկանան Նիկոլ Փաշինյանի ասած՝ որքան արագությամբ ենք գլորվում անդունդը։
ՔՊ-ական իշխանությունը կատարյալ ձախողակ է Հայաստանի առաջ ծառացած հիմնախնդիրները լուծելու, երկրի համար առաջընթաց ապահովելու գործում, սակայն կատարյալ հաջողված է հիմնահարցերից շեղելու, կեղծ օրակարգերով հանրությանը մոլորեցնելու գործում։ Դա արեց նախորդ գումարման ԱԺ-ում, ինչն էլ հիմա անում է այս խորհրդարանում։ Ընդդիմության կողմից փողոցային պայքար, իշխանության վրա ճնշում չկա, ինչը ՔՊ-ին թույլ է տալիս մուննաթ գալ ԱԺ ընդդիմության վրա։
Ոսկան Սարգսյան