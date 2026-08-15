Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Նա եկավ ու ցույց տվեց հայի նողկալի տեսակը

Նա եկավ ու ցույց տվեց հայի նողկալի տեսակը

Նա եկավ ու ցույց տվեց հայի նողկալի տեսակը
15.08.2026 | 12:01

Նա եկավ` ցույց տալու մեր Երկրի հակառակ կողմը, այն ամենը, ինչը, քաղաքակրթական ֆիլտրերի շնորհիվ, մղված էր հետին պլան, քանզի առողջանում էր ազգը, սնվում սեփական հաղթանակների բերկրանքով:

Նա եկավ ու ցույց տվեց հայի նողկալի տեսակը, նախ՝ ինքն իրենով, ապա՝ իրեն շրջապատած շքախմբով: Եվ ահա նրանք՝ ժամանակակից այս սատանաները, ովքեր հպարտանում են պարտությամբ, Երկիրը զիջում են թշնամուն ու թքում են սեփական քաղաքացու դեմքին:

Ճանաչենք մեզ: Սա էլ ենք մենք: Այս նիկոլ տեսակին մենք ենք դաստիարակել մեր անկախության տարիներին, և ոչ թե էրդողանն ու Պուտինը:

Դավիթ Վանյան

Դիտվել է՝ 165

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ
Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.