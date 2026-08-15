Նա եկավ` ցույց տալու մեր Երկրի հակառակ կողմը, այն ամենը, ինչը, քաղաքակրթական ֆիլտրերի շնորհիվ, մղված էր հետին պլան, քանզի առողջանում էր ազգը, սնվում սեփական հաղթանակների բերկրանքով:
Նա եկավ ու ցույց տվեց հայի նողկալի տեսակը, նախ՝ ինքն իրենով, ապա՝ իրեն շրջապատած շքախմբով: Եվ ահա նրանք՝ ժամանակակից այս սատանաները, ովքեր հպարտանում են պարտությամբ, Երկիրը զիջում են թշնամուն ու թքում են սեփական քաղաքացու դեմքին:
Ճանաչենք մեզ: Սա էլ ենք մենք: Այս նիկոլ տեսակին մենք ենք դաստիարակել մեր անկախության տարիներին, և ոչ թե էրդողանն ու Պուտինը:
Դավիթ Վանյան