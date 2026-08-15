Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Հերթական կեղծ և անպատասխանատու հայտարարությունն է, թե Եկեղեցին հարկեր չի վճարում. Մուշեղ Սրբազան

Հերթական կեղծ և անպատասխանատու հայտարարությունն է, թե Եկեղեցին հարկեր չի վճարում. Մուշեղ Սրբազան

Հերթական կեղծ և անպատասխանատու հայտարարությունն է, թե Եկեղեցին հարկեր չի վճարում. Մուշեղ Սրբազան
15.08.2026 | 12:09

Հերթական կեղծ և անպատասխանատու հայտարարությունն է։ Անհիմն պնդումներ են, որոնցով նպատակ են հետապնդում վարկաբեկելու Եկեղեցին և մոլորեցնելու հասարակությանը։ Այս մասին NEWS.am–ի հետ զրույցում նշեց Մայր Աթոռի Վարչա-տնտեսական բաժնի տնօրեն Տ․ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը՝ անդրադառնալով օգոստոսի 12-ին ԱԺ–ում ՔՊ խմբակցության կողմից հնչեղվող տարբեր մեղադրանքներին, թե Եկեղեցին չի ցանկանում հարկեր վճարել, իսկ ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ պաշտպանում էին Եկեղեցու հարկային կարգավորումների հարցը, Եկեղեցու՝ աշխատանքային պայմանագրեր չունենալու իրավունքը։

Նա, մասնավորապես, նշեց. «Այսօր հարկային դաշտի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բաց և հասանելի է, որով և ակնհայտ է, թե որքան հարկ է տարեկան վճարում Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն իր զանազան կառույցներով։

Զրպարտություն է նաև այն, որ Եկեղեցին չի ուզում աշխատակիցների հետ ունենալ աշխատանքային պայմանագրեր, որպեսզի չհարկվի։ Մայր Աթոռը աշխատանքային պայմանագրեր ունի շուրջ 900 աշխարհիկ իր աշխատակիցների հետ և պատշաճորեն վճարում է համապատասխան հարկերը։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցականներին, ապա նրանց ծառայությունը կրում է հոգևոր ու կանոնական բնույթ և չի հանդիսանում աշխատանքային իրավահարաբերություն։

Հոգևորականներին ուխտի ծառայության կապակցությամբ վճարվող գումարներից նույնպես կատարվում են օրենքով սահմանված վճարներ։

Մնացյալ հարկային արտոնությունները սահմանված են «Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին» օրենքով և ՀՀ օրենսդրական այլ կարգավորումներներով, որոնք վերջին շրջանում միշտ չէ, որ հարգվում են ՀՀ իշխանությունների կողմից։ Թերևս ավելի տեղին կլիներ ընդվզում արտահայտել Մայր Աթոռից ոչ միայն օրենքով չնախատեսված հարկեր, այլև ավելին՝ տույժ ու տուգանքներ գանձելու առնչությամբ։

ԱԺ հարթակը պետք է վեր և զերծ մնա այսօրինակ մեքենայություններից և մերկապարանոց ելույթներից»։

Դիտվել է՝ 172

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ
Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.