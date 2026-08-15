Երբ լսեցի Փաշինյանի ծաղրական մեկնաբանությունները այն կանխատեսումների վերաբերյալ, թե երկիրը գլորվում է դեպի անդունդ , իսկ Հայաստանի շուրջ իրավիճակը զարգանում է ամենավտանգավոր սցենարով, ինձ մոտ անհանգստացնող դեժավյուի զգացում առաջացավ։
Նա կատակում է, հաճույքով ծաղրելով այն մարդկանց, ովքեր իրավացիորեն զգուշացնում են. «Սթափվե՛ք, մարդիկ, մենք գլորվում ենք դեպի կործանում»։
Հավանաբար, Փաշինյանը մոռացել է, որ մոտավորապես նույն հեգնական տոնով նա և իր թիմը 2019-2020 թվականներին ծաղրում էին այն մարդկանց, ովքեր սթափ մտածելով ահազանգում էին, որ Փաշինյանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը տանում է դեպի մեծ պատերազմ և Արցախի կորուստ։
Հիշո՞ւմ եք։ Նույնիսկ Փաշինյանի ԱԳՆ-ի պաշտոնյաները, լինելով այցով Արցախի Հանրապետությունում, Շուշիից հրապարակում էին ծաղրական ենթատեքստով լուսանկարներ՝ իբր «մենք եկել ենք, որպեսզի Արցախը հանձնենք ադրբեջանցիներին»։
Եվ ի՞նչ եղավ արդյունքում։
Արդյունքում Արցախը թուրքի երախում է ՝ համաձայն իրենց իսկ հումորային և ծաղրական ակնարկների։
Հիմա մտածում եմ․ երբ Փաշինյանը, ուրախ-զվարթ և լայն ժպիտով, ասում է, որ երկիրը գլորվում է դեպի անդունդ, գուցե նա, այնուամենայնիվ, այս կերպ ուզում է ճշմարտությու՞նն ասել, որպեսզի հետո իրեն չմեղադրեն, թե « ինչու՞ ոչ ոքի չէր նախազգուշացրել»։
Գիտե՞ք, թե որն է ամենասարսափելին։
Այն, որ իրականում երկիրը իսկապես գլորվում է դեպի թուրք-ադրբեջանական անդունդ։
Արման Աբովյան