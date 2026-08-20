Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Ի՞նչ Հայաստան ենք թողնելու նրանց զոհաբերությունից հետո

Ի՞նչ Հայաստան ենք թողնելու նրանց զոհաբերությունից հետո

Ի՞նչ Հայաստան ենք թողնելու նրանց զոհաբերությունից հետո
16.08.2026 | 11:36

Եթե չլիներ Էդգար Ղազարյանի ելույթը, շատերս գուցե այդպես էլ չիմանայինք Աղաջան Ջանոյանի մասին։

Բայց Աղաջանը պարզապես անուն չէ։

Նա 2002 թվականին Ազատեկ գյուղում ծնված տակավին մի երիտասարդ էր՝ ապագա ստոմատոլոգ, կարգապահ, խելացի, համեստ ու ընկերասեր։ Նա բանակ էր զորակոչվել ամռանը և երազում էր վերադառնալ, շարունակել ուսումը, դառնալ բժիշկ։ ԵՊԲՀ-ն այսօր էլ նրա մասին գրում է որպես «մերօրյա հերոսի»։ (ЕГМУ)

Բայց նա չվերադարձավ։

Աղաջանը զոհվեց Ներքին Հոռաթաղում՝ արկի պայթյունից։

Նրա նման հազարավոր տղաներ իրենց կյանքի ամենաթանկ տարիները, իրենց ապագան, իրենց երազանքները դրեցին հայրենիքի զոհասեղանին։

Ու այստեղ մի հարց է, որ ինձ հանգիստ չի տալիս։

Մի՞թե այսպիսի Հայաստան էին նրանք պատկերացնում։

Մի՞թե Աղաջանը, որը երազում էր վերադառնալ համալսարան ու բժիշկ դառնալ, իր կյանքը տվեց, որպեսզի տարիներ անց մենք ապրենք մի իրականության մեջ, որտեղ նրա նման տղաների անունները շատերի համար նույնիսկ անծանոթ են։

Մի՞թե նրանք կռվեցին, որպեսզի մենք հետո մոռանանք՝ ինչի համար էին իրենք գնացել պատերազմ։

Ո՛չ։

Ոչ և էլի հազար անգամ՝ ոչ։

Նրանք մահը չընտրեցին։

Նրանք ընտրեցին կյանքը՝ մեր կյանքի համար։

Եվ մեր պարտքն այսօր նրանց անունները միայն հիշատակի օրերին չհիշելն է։

Մեր պարտքն է ամեն օր մեզ հարցնել՝

ի՞նչ Հայաստան ենք մենք թողնելու նրանց զոհաբերությունից հետո։

Որովհետև հայրենիքը միայն քարտեզը չէ։

Հայրենիքը նաև այն արժեքներն են, որոնց համար մարդը պատրաստ է կյանք տալ։

Աղաջան Ջանոյան։

Այսօր մենք գուցե առաջին անգամ լսեցինք քո անունը։

Բայց քո անունը չպետք է մոռացվի։

Քո կիսատ մնացած երազանքը՝ բժիշկ դառնալը, ավարտվեց։

Բայց մեր պատասխանատվությունը՝ ապրել այնպիսի Հայաստանում, որի համար դու գնացիր մինչև վերջ, դեռ չի ավարտվել։

Խոնարհվում եմ քո և բոլոր անմահացած տղաների հիշատակի առաջ։

Տղե՛րք, մենք ձեզ պարտք ենք։

Արտակ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 2054

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Իմ հերոսը
Իմ հերոսը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.