Ի՞նչ Հայաստան ենք թողնելու նրանց զոհաբերությունից հետո

Եթե չլիներ Էդգար Ղազարյանի ելույթը, շատերս գուցե այդպես էլ չիմանայինք Աղաջան Ջանոյանի մասին։
Բայց Աղաջանը պարզապես անուն չէ։
Նա 2002 թվականին Ազատեկ գյուղում ծնված տակավին մի երիտասարդ էր՝ ապագա ստոմատոլոգ, կարգապահ, խելացի, համեստ ու ընկերասեր։ Նա բանակ էր զորակոչվել ամռանը և երազում էր վերադառնալ, շարունակել ուսումը, դառնալ բժիշկ։ ԵՊԲՀ-ն այսօր էլ նրա մասին գրում է որպես «մերօրյա հերոսի»։ (ЕГМУ)
Բայց նա չվերադարձավ։
Աղաջանը զոհվեց Ներքին Հոռաթաղում՝ արկի պայթյունից։
Նրա նման հազարավոր տղաներ իրենց կյանքի ամենաթանկ տարիները, իրենց ապագան, իրենց երազանքները դրեցին հայրենիքի զոհասեղանին։
Ու այստեղ մի հարց է, որ ինձ հանգիստ չի տալիս։
Մի՞թե այսպիսի Հայաստան էին նրանք պատկերացնում։
Մի՞թե Աղաջանը, որը երազում էր վերադառնալ համալսարան ու բժիշկ դառնալ, իր կյանքը տվեց, որպեսզի տարիներ անց մենք ապրենք մի իրականության մեջ, որտեղ նրա նման տղաների անունները շատերի համար նույնիսկ անծանոթ են։
Մի՞թե նրանք կռվեցին, որպեսզի մենք հետո մոռանանք՝ ինչի համար էին իրենք գնացել պատերազմ։
Ո՛չ։
Ոչ և էլի հազար անգամ՝ ոչ։
Նրանք մահը չընտրեցին։
Նրանք ընտրեցին կյանքը՝ մեր կյանքի համար։
Եվ մեր պարտքն այսօր նրանց անունները միայն հիշատակի օրերին չհիշելն է։
Մեր պարտքն է ամեն օր մեզ հարցնել՝
ի՞նչ Հայաստան ենք մենք թողնելու նրանց զոհաբերությունից հետո։
Որովհետև հայրենիքը միայն քարտեզը չէ։
Հայրենիքը նաև այն արժեքներն են, որոնց համար մարդը պատրաստ է կյանք տալ։
Աղաջան Ջանոյան։
Այսօր մենք գուցե առաջին անգամ լսեցինք քո անունը։
Բայց քո անունը չպետք է մոռացվի։
Քո կիսատ մնացած երազանքը՝ բժիշկ դառնալը, ավարտվեց։
Բայց մեր պատասխանատվությունը՝ ապրել այնպիսի Հայաստանում, որի համար դու գնացիր մինչև վերջ, դեռ չի ավարտվել։
Խոնարհվում եմ քո և բոլոր անմահացած տղաների հիշատակի առաջ։
Տղե՛րք, մենք ձեզ պարտք ենք։
Արտակ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ