Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.08.2026
 
ՈՒկրաինան պաշտոնապես միացել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Եվրոպական միության որոշմանը։ Համապատասխան հայտարարությունը Եվրամիության անունից տարածել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։               
 
Նորություններ » ՈՒխտի օր և ազգային վերածնունդ

ՈՒխտի օր և ազգային վերածնունդ

ՈՒխտի օր և ազգային վերածնունդ
16.08.2026 | 12:02

Այսօր Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնն է։ Մեր նախնիների համար այս օրը երբեք չի սահմանափակվել սոսկ կենցաղային ավանդույթներով կամ ծիսական արարողություններով։ Սա համազգային համախմբման, հավաքական կամքի դրսևորման և հայրենի հողի ու պետականության առջև սրբազան ուխտը նորոգելու օր է։

Այսօր մեր Մայր Հայրենիքը՝ Հայաստանը, ապրում է իր պատմության բախտորոշ ամենածանր օրերը։ Բացահայտ դավադիր ձեռագրով, ներսից ու դրսից խարխլվում են հայոց պետականության հիմքերը։

Ապազգային, կործանարար ընթացքի հետևանքով հասարակությունը միտումնավոր պառակտված է, կանգնեցված արժեհամակարգային փլուզման ու անդունդի եզրին, իսկ մեր ազգային ինքնությանն ու դիմագծին հասցվում են համակարգված հարվածներ։

Նման օրհասական պահին լռելը հավասարազոր է դավաճանության։

Աշխարհասփյուռ հայության յուրաքանչյուր օջախ այսօր պարտավոր է սթափ արձանագրել իրողությունները և դառնալ հայոց արթնության ու ոգու զարթոնքի անսասան ամրոց։

Մեզ անհրաժեշտ է համազգային սթափություն և վճռական վերադարձ մեր ակունքներին, քանզի առանց բարոյական վերածննդի անհնար է կերտել պետական ու ռազմական հաղթանակներ։

Սուրբ Գիրքն անդրդվելիորեն սահմանում է պատմական ու անբեկանելի բանաձև.

«Եթե Իմ ժողովուրդը, որի վրա Իմ անունն է դրված, զղջա, աղոթի և Իմ երեսը փնտրի ու հետ դառնա իր չար ճանապարհներից, ես էլ երկնքից կլսեմ, կներեմ նրանց և կբուժեմ նրանց երկիրը» (Բ Մնաց. 7.14)։

Այս պատգամը հզորագույն ուղերձ է յուրաքանչյուր գիտակից հայի համար։

Հայաստանի ներսում տիրող այս համատարած ամլության և պարտվողականության ախտը կբժշկվի միայն այն ժամանակ, երբ մենք՝ որպես ազգ, մերժենք այս կործանարար ընթացքը և վճռականորեն հետ դառնանք կորստյան տանող ճանապարհներից։ Մեր երկրի բժշկությունն ու փրկությունը սկսվում են մեզանից յուրաքանչյուրի ներքին սրբագրումից, բացարձակ պատասխանատվության ստանձնումից և հանուն ազգային արժանապատվության մարտնչելու պատրաստակամությունից։

Իշխանական աթոռները հավերժ չեն, իսկ պետականության հիմքերն ու սրբությունները քանդողների իրական տեղը պատմության և իրավունքի առաջ լինելու է պատասխանատվության խուցը։

Թող այս նվիրական օրվա խորհուրդը մեզ առաջնորդի դեպի մեծ համախմբում, և մեր աննկուն պայքարով վերածնվի ու հզորանա Հայոց Աշխարհը։

Տե՛ր կանգնենք մեր հավատին, մեր տեսակին և մեր Հայրենիքին։

Գևորգ Գևորգյան

Դիտվել է՝ 1534

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Գավառամտությամբ, ծիրանով ու ջերմուկով, սուջուխով ու բաստուրմայով գնում ենք դեպի Եվրոպա

Գավառամտությամբ, ծիրանով ու ջերմուկով, սուջուխով ու բաստուրմայով գնում ենք դեպի Եվրոպա

Ռուսաստանում սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին լիբերալ-ընդդիմադիր «Յաբլոկոն» չի մասնակցի, այդ կուսակցությանը զրկեցին մասնակցելու հնարավորությունից: «Յաբլոկո» կուսակցության ղեկավարի տեղակալ Շլոսբերգին երեկ դատապարտեցին 11 տարվա ազատազրկման...

Սոցցանցային գրառումներ

Էնքա՜ն կարևոր ա, երբ օրդ ծիտիկների երգով ես սկսում
Էնքա՜ն կարևոր ա, երբ օրդ ծիտիկների երգով ես սկսում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.