Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Աստվածածնի վերափոխման տոնը

Աստվածածնի վերափոխման տոնը

Աստվածածնի վերափոխման տոնը
16.08.2026 | 12:29

Սիրելի՛ քրիստոնյաներ:

Այսօր՝ օգոստոսի 16-ին Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է Աստվածածնի վերափոխման տոնը։

Ուստի մասնակցենք Սուրբ Պատարագին և միասնական աղոթքով խնդրենք Տիրամոր բարեխոսությունը մեր անձերի համար։

ՕՐՎԱ ՃԱՇՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆԸ․

«Իմ անձը պիտի մեծարի Տիրոջը, և իմ հոգին պիտի ցնծա Աստծով՝ իմ Փրկչով»։

Անթառա՛մ ծաղիկ, անդատապա՛րտ շառավիղ՝ վերստին բուսած Հեսսեի արմատից. Եսային քեզ նախապես հռչակեց որպես Սուրբ Հոգու յոթնարփյան շնորհների ընդունարան։ Աստվածածի՛ն և Կո՛ւյս, քեզ մեծարում ենք։

Քաղցրահամ Պտղի բանական որթաշի՛վ, որից մեզ համար քաղվեց անսպառ Ողկույզը՝ ի ուրախություն նրանց, ովքեր տրտմեցին գիտության ծառի պտուղը ճաշակելու պատճառով։ Սրբուհի՛ անարատ, ամենքս քեզ մեծարում ենք։

Մարմնի մեջ անարատ վարքով ապրելով՝ այսօր առաքյալների կողմից շրջապատված, վերին տնօրինությամբ վերափոխվեցիր դեպի քո Որդու և մեր Աստծու արքայությունը։

Բարեխոսի՛ր մեզ՝ քեզ խոստովանողներիս համար. քեզ մեծարում ենք։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 180

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ
Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.