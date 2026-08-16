Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Բուլղարացի հայտնի մարզիկ և մարզիչ Ժիվկո Իվանովը սատարում է Գագիկ Ծառուկյանին

Բուլղարացի հայտնի մարզիկ և մարզիչ Ժիվկո Իվանովը սատարում է Գագիկ Ծառուկյանին

Բուլղարացի հայտնի մարզիկ և մարզիչ Ժիվկո Իվանովը սատարում է Գագիկ Ծառուկյանին
16.08.2026 | 13:15


Բուլղարացի հայտնի մարզիկ և մարզիչ, «Pretorian Fight Team» մարտական ակումբի հիմնադիր և «Ուղղափառ արշալույս» քաղաքական շարժման առաջնորդ Ժիվկո Իվանովը հայտարարությամբ է հանդես եկել՝ դատապարտելով ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությունը և իր սատարումը հայտնելով նրան։

Հայտարարությունում նշված է․

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցներին

Հայկական և միջազգային լրատվամիջոցներին

Հայկական սփյուռքին

Ուղղափառ և միջազգային մարզական հանրությանը

Որպես «Ուղղափառ արշալույս» քաղաքացիական միավորման և Բուլղարիայի «Pretorian Fight Team» մարզական ակումբի նախագահ՝ հայտնում եմ իմ վճռական հանրային աջակցությունը Գագիկ Ծառուկյանին։

Գագիկ Ծառուկյանը հայտնի հասարակական և քաղաքական գործիչ, գործարար և մարզական համայնքի ներկայացուցիչ է, որը երկար տարիներ իր ներդրումն է ունեցել Հայաստանի սպորտի, բարեգործության և հասարակական կյանքի զարգացման գործում։

Յուրաքանչյուր ժողովրդավարական պետություն պարտավոր է երաշխավորել օրենքի առաջ հավասարությունը, պաշտպանության իրավունքը և քաղաքական դիրքորոշումն ազատ արտահայտելու հնարավորությունը։

Պետական կառույցների գործողությունները պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա, իրականացվեն թափանցիկ ընթացակարգերի շրջանակում և խստագույնս պահպանեն անմեղության կանխավարկածը։

Կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին գործել անկախ և առանց քաղաքական միջամտության՝ լիարժեքորեն ապահովելով Գագիկ Ծառուկյանի՝ օրենքով և Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները։

Կոչ եմ անում հայկական և միջազգային լրատվամիջոցներին օբյեկտիվորեն լուսաբանել իրավիճակի զարգացումները, ներկայացնել տարբեր տեսակետներ և թույլ չտալ հասարակական վաղաժամ դատապարտում։

Սույն հայտարարությունն ուղղված չէ Հայաստանի Հանրապետության կամ նրա պետական կառույցների դեմ։

Այն հայ ժողովրդի նկատմամբ հարգանքի, ինչպես նաև օրենքի գերակայության, արդարության և քաղաքական բազմակարծության հետևողական աջակցության արտահայտություն է։

Ես բացահայտ հանդես եմ գալիս իմ անունից և հասարակական պատասխանատվություն եմ կրում այս դիրքորոշման համար։

Պատրաստ եմ հրապարակայնորեն պաշտպանել իմ դիրքորոշումը հայկական և միջազգային լրատվամիջոցների առջև։

Գագիկ Ծառուկյանի հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը նշանակում է պաշտպանել այն սկզբունքները, որոնց վրա կառուցվում է յուրաքանչյուր ազատ և ժողովրդավարական հասարակություն։

Հարգանքով՝

Ժիվկո Իվանով

«Ուղղափառ արշալույս» քաղաքացիական միավորման նախագահ

«Pretorian Fight Team» մարզական ակումբի նախագահ և գլխավոր մարզիչ

Բուլղարիայի Հանրապետություն»։

Դիտվել է՝ 132

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ
Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.