Բուլղարացի հայտնի մարզիկ և մարզիչ Ժիվկո Իվանովը սատարում է Գագիկ Ծառուկյանին

Բուլղարացի հայտնի մարզիկ և մարզիչ, «Pretorian Fight Team» մարտական ակումբի հիմնադիր և «Ուղղափառ արշալույս» քաղաքական շարժման առաջնորդ Ժիվկո Իվանովը հայտարարությամբ է հանդես եկել՝ դատապարտելով ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությունը և իր սատարումը հայտնելով նրան։
Հայտարարությունում նշված է․
«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցներին
Հայկական և միջազգային լրատվամիջոցներին
Հայկական սփյուռքին
Ուղղափառ և միջազգային մարզական հանրությանը
Որպես «Ուղղափառ արշալույս» քաղաքացիական միավորման և Բուլղարիայի «Pretorian Fight Team» մարզական ակումբի նախագահ՝ հայտնում եմ իմ վճռական հանրային աջակցությունը Գագիկ Ծառուկյանին։
Գագիկ Ծառուկյանը հայտնի հասարակական և քաղաքական գործիչ, գործարար և մարզական համայնքի ներկայացուցիչ է, որը երկար տարիներ իր ներդրումն է ունեցել Հայաստանի սպորտի, բարեգործության և հասարակական կյանքի զարգացման գործում։
Յուրաքանչյուր ժողովրդավարական պետություն պարտավոր է երաշխավորել օրենքի առաջ հավասարությունը, պաշտպանության իրավունքը և քաղաքական դիրքորոշումն ազատ արտահայտելու հնարավորությունը։
Պետական կառույցների գործողությունները պետք է հիմնված լինեն օրենքի վրա, իրականացվեն թափանցիկ ընթացակարգերի շրջանակում և խստագույնս պահպանեն անմեղության կանխավարկածը։
Կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմիններին գործել անկախ և առանց քաղաքական միջամտության՝ լիարժեքորեն ապահովելով Գագիկ Ծառուկյանի՝ օրենքով և Սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները։
Կոչ եմ անում հայկական և միջազգային լրատվամիջոցներին օբյեկտիվորեն լուսաբանել իրավիճակի զարգացումները, ներկայացնել տարբեր տեսակետներ և թույլ չտալ հասարակական վաղաժամ դատապարտում։
Սույն հայտարարությունն ուղղված չէ Հայաստանի Հանրապետության կամ նրա պետական կառույցների դեմ։
Այն հայ ժողովրդի նկատմամբ հարգանքի, ինչպես նաև օրենքի գերակայության, արդարության և քաղաքական բազմակարծության հետևողական աջակցության արտահայտություն է։
Ես բացահայտ հանդես եմ գալիս իմ անունից և հասարակական պատասխանատվություն եմ կրում այս դիրքորոշման համար։
Պատրաստ եմ հրապարակայնորեն պաշտպանել իմ դիրքորոշումը հայկական և միջազգային լրատվամիջոցների առջև։
Գագիկ Ծառուկյանի հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը նշանակում է պաշտպանել այն սկզբունքները, որոնց վրա կառուցվում է յուրաքանչյուր ազատ և ժողովրդավարական հասարակություն։
Հարգանքով՝
Ժիվկո Իվանով
«Ուղղափառ արշալույս» քաղաքացիական միավորման նախագահ
«Pretorian Fight Team» մարզական ակումբի նախագահ և գլխավոր մարզիչ
Բուլղարիայի Հանրապետություն»։