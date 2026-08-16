Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Հարձակման փորձ գիշերով

Հարձակման փորձ գիշերով

Հարձակման փորձ գիշերով
16.08.2026 | 13:24

Սիրելի՛ ընկերներ, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այս գիշեր իմ տան վրա հարձակման փորձի մասին պատմելով:

Կեսգիշերին երկու դիմակավոր՝ դանակներով, փորձել են ներխուժել սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող տուն։ Բարեբախտաբար, նրանց խոչընդոտել են։ Տեղի է ունեցել ծեծկռտուք, որից հետո նրանք դիմել են փախուստի։

Լիահույս եմ, որ Երևան քաղաքի ոստիկանությունը և Էրեբունու քննչական մարմինը պատշաճ և ամբողջական քննություն կիրականացնեն ու կբացահայտեն կատարվածի բոլոր հանգամանքները, ներխուժման փորձ կատարած անձանց ինքնությունը և հնարավոր շարժառիթները։ Առավել ևս, որ դեպքի վայրում կան տեսախցիկներ և վկաներ, ուստի քննության համար անհրաժեշտ ապացույցների ձեռքբերման հնարավորությունները կան։

Ուզում եմ նաև արձանագրել, որ վերջին վեց ամիսներին սեփականության իրավունքի նկատմամբ ոտնձգությունների դեպքերը, ցավոք, ավելացել են։

Իմ տան նկատմամբ այսօրվա ներխուժման փորձը ևս պետք է քննվի ամբողջական համատեքստում, սպասում եմ, որ իրավապահները չեն սահմանափակվի միայն դեպքի արձանագրմամբ, այլ կգնան մինչև վերջ՝ բացահայտելու պատվիրատուներին, կազմակերպիչներին և կատարողներին, եթե քննությամբ նման հանգամանքներ հաստատվեն։

Սարգիս ՏԵՐ-ԵՍԱՅԱՆ

Լուսանկարը՝ ԱԲ-ի

Դիտվել է՝ 149

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ
Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.