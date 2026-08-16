Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Խորհրդարանական կառավարման համակարգում պառլամենտը բոլորովին այլ դիմագիծ պետք է ունենա

Խորհրդարանական կառավարման համակարգում պառլամենտը բոլորովին այլ դիմագիծ պետք է ունենա

Խորհրդարանական կառավարման համակարգում պառլամենտը բոլորովին այլ դիմագիծ պետք է ունենա
16.08.2026 | 14:02

Եվ այսպես, ՀՀ Ազգային ժողովի գործունեության առաջին շաբաթները բավականին հակասական տպավորություններ ծնեցին հանրության շրջանում: Ե՛վ իշխանության, և՛ ընդդիմության քաղաքական ուժերին ձայն տված մեր հայրենակիցները տարակուսած են: Պատճառը խորհրդարանում հնչող ելույթների բովանդակությունն է, ոճը և թեմատիկան: Առաջին գործը, որին ձեռնամուխ եղավ նորընտիր խորհրդարանը, նախագահի, փոխնախագահների և հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունն էր: Տրամաբանությունը թելադրում է, որ թեկնածուները ներկայացնեն իրենց աշխատանքի կազմակերպման սկզբունքները, նպատակները, ծրագրերը և այլն: Այս դեպքում հանրության և առաջին հերթին նրան ընտրող պատգամավորների համար պետք է, որ ճշտվեին թեկնածուի գործունեության բոլոր կողմերը: Այնինչ, առաջին շաբաթները հագեցած էին իշպանության և ընդդիմության պատգամավորների սև փիառով: Մի պահ ինձ թվաց, թե գտնվում ենք նախընտրական փուլում, որի ժամանակ հասկանալի են մրցակցի վարկանիշը գցելուն նպատակաուղղված գործողությունները: Քաղաքական-ծրագրային-աշխատանքային սկզբունքներին նվիրված ելույթների և հարց ու պատասխանի ժամանակ մենք տեղեկացանք, թե ով ինչ է արել նախկինում, ում եղբայրն ու կինը որտեղ են աշխատում, ալան-թալանի մասին արկածային պատմություններ, ծաղրանքներ և վիրավորանքներ, առակներ և սպառնալիքներ: Իրավիճակը իսկապես շատ ճնշող է: Չէ՞ որ խորհրդարանական կառավարման համակարգում պառլամենտը բոլորովին այլ դիմագիծ պետք է ունենա: Իրավիճակից դուրս գալուն էր նպատակաուղղված պրն. Ռուբինյանի կարճ աշխատանքային պայմանավորվածությունը խմբակցությունների ղեկավարների հետ աշխատանքի ոճը փոխելու և ելույթներն ու հարցերը սահմանափակելու վերաբերյալ: Նորընտիր նապագահի այս քայլը, հուսով ենք, ժողովրդի ընտրյալներին կբերի կառուցողական դաշտ: Մեզ պետք օրենսդիր բարձրագույն իշխանության աշխատանքի արդյունավետություն: Գրական-գեղարվեստական-երգիծաբանական ծաղրող խոսքը ժողովուրդը բավականին երկար ժամանակ լսել է, և դրա կարիքը հիմա չկա:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 174

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ
Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.