Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Ամենավտանգավորն այն է, երբ խոցելի հասարակությանը փորձում են «բուժել» քաղաքականապես տգետները

Ամենավտանգավորն այն է, երբ խոցելի հասարակությանը փորձում են «բուժել» քաղաքականապես տգետները

Ամենավտանգավորն այն է, երբ խոցելի հասարակությանը փորձում են «բուժել» քաղաքականապես տգետները
16.08.2026 | 14:31

Ինտերնետը, համացանցը, ինչ խոսք, տալիս են լայն հնարավորություններ, բայց միաժամանակ ունեն նաև իրենց վատ հետևանքները։

Քաղաքական քարոզչության համար դրանք հզոր ու բավականին արդյունավետ գործիքներ են։ Բայց ամենավտանգավորն այն է, երբ խոցելի հասարակությանը փորձում են «բուժել» քաղաքականապես տգետները, արժեքներից խոսում են արժեզրկվածները, հայրենասիրությունից ճամարտակում են հայրենադավները։

Եվ երբ հասարակությունը կորցնում է իրականն ու կեղծը տարբերելու կարողությունը, քարոզչությունը դառնում է ոչ թե համոզելու, այլ հանրային գիտակցությունը թունավորելու գործիք։

Այսօր, թերևս, ամենից շատ պետք է ոչ թե ավելի շատ աղմուկ, այլ ավելի շատ գիտելիք, պատասխանատվություն և քաղաքական ազնվություն։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 124

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ
Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.