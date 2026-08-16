Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.08.2026
 
Ռուսաստանը ԱՄՆ Պետքարտուղարությանն է փոխանցել մի շարք հարցեր՝ Վաշինգտոնի կողմից Կիևին հետախուզական տվյալներ տրամադրելու և ՈՒկրաինայի զինված ուժերի կողմից ՌԴ-ի խորքում հարվածներ իրականացնելու գործում ներգրավվածության վերաբերյալ՝ հայտարարել է ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Պատասխանելով հարցին, թե արդյո՞ք Մոսկվան ԱՄՆ-ին վերջնագիր կներկայացնի, Լավրովը նշել է. «Մենք վերջնագրեր չենք ներկայացնում»։               
 
Նորություններ » Իշխանական և ոչ իշխանական էլիտաների շահադիտական խաղերից տուժողները պետությունն ու ժողովուրդն են

Իշխանական և ոչ իշխանական էլիտաների շահադիտական խաղերից տուժողները պետությունն ու ժողովուրդն են

Իշխանական և ոչ իշխանական էլիտաների շահադիտական խաղերից տուժողները պետությունն ու ժողովուրդն են
16.08.2026 | 15:03

Եթե շատ ենք ուզում իմանալ մեր այսօրվա վիճակի բուն սկզբնապատճառները, ապա հեռու գնալ պետք չէ. և դրանք մի քանիսն են:

1․ Առաջին և ամենահիմնական պատճառը՝ հզորների փոխադարձ հակասություններով լի մրցակցային ուժային դաշտում գտնվելը։

2․ Մեր՝ տեղ-տեղ տոտալիտարին խփող ավտորիտար էությունն ու մենթալիտետը, քանի որ մերի նման միջավայրում, ով էլ հայտնվի իշխանության ղեկին, անխուսափելիորեն և անհրաժեշտաբար ունենալու է էգոիստական ու ագրեսիվ տեսակի վարք ու պահվածք։

3․ Եվ հենց դրա պատճառով էլ մերի նման միջավայրերում մեծ նպատակներ ունենալն ու դրանք սիստեմատիկ հետապնդելը անհնարին բաներ են, քանի որ հասարակության ամբողջ էներգիան մսխվում է մանր-մունր էգոիստական ու շահադիտական նպատակների վրա, պետականամետ նպատակների համար մնացած ներուժն էլ շատ փոքր է մրցակցային աշխարհում արևի տակ գոնե կիսահարմար տեղ գտնելու համար։

4․ Իշխանական ու ոչ իշխանական էլիտաների միջև հարաբերությունները, որտեղ բոլոր լծակները իշխանության ձեռքում են՝ նույն մենթալիտետի պատճառով։

5․ Նույն իշխանական ու ոչ իշխանական էլիտաների միջև շահադիտական խաղերը՝ դու ինձ, ես քեզ սկզբունքով, որտեղ էլ հիմնական տուժողները պետությունն ու ժողովուրդն են։

6․ Այս ամենն էլ կայուն ձևով շարունակվում է մեր անկախության ամբողջ շրջանում, քանի որ սկզբունքորեն ձեռնտու է ամենուրեք իրենց մերկապարանոց շահերը հետապնդեղ օտար խաղացողներին։

7․ Նույն պատճառներով պետական կյանքում ժողովրդի դերը հասցված է մինիմումի, և որպեսզի ասվածը չափազանցություն չթվա, նայեք եվրոպական նախկինում հզոր ժողովուրդների ներկա վիճակին ու նրանց լիդերների հակաժողովրդական վարքին։

Ուրիշ ոչ շատ էական պատճառներ էլ կան, բայց այսքանը բավական է ընհանուր գծերով մեր ներկա վիճակը հասկանալու համար։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 96

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Հայաստանում «խաղաղ ատոմի» ոլորտում չկա հստակ ռազմավարական քաղաքականություն

Ալիևի հայտարարությունը, թե ադրբեջանցի մասնագետներն ուսումնասիրել են Հայաստանի տարածքում նոր էլեկտրահաղորդման գծերի տեղադրման հնարավորությունը՝ էլեկտրաէներգիա մատակարարելու նպատակով, ամբողջությամբ տեղավորվում է TRIPP անվանումով արկածախնդրության տրամաբանության մեջ...

Սոցցանցային գրառումներ

Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ
Քիչ է լինում, որ օգուտները հաշվելիս, հնարավոր վնասներն ու ռիսկերն էլ հաշվարկվեն միաժամանակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.