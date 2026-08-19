Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը

Երբ հայը նստում է ղեկի առաջ, մայրենի լեզուն դառնում է շչակերենը
16.08.2026 | 16:10

Էս միամիտ տուրիստներին թվում ա, թե մեր մայրենի լեզուն մենակ հայերենն ա։ Չգիտեն, որ երբ հայը նստում ա ղեկին, մայրենի լեզուն դառնում ա շչակերենը։ Էդ մեքենայի շչակով մենք նենց բարդ մտքեր ենք փոխանակում, որ իրանք անգամ բարձր դասարանում չեն անցել՝ սկսած ամենասովորական բարևից ու մերսիից, մինչև բարդ զրույցը հոր ու մոր, մոտ ու հեռու ազգակսնների, հեռավոր նախնիների, մտավոր ունակությունների ու բուսական ծագման ալտեր էգոյի մասին։

Ոստիկանների ու շտապ օգնության գունավոր շչակների մասին էլ չեմ ասում, ամեն մեկը մի արկածային ռադիոթատրոն ա Յուրայի ժամանակաշրջանի հսկա հերոսների կատարմամբ։

Չէ՜, տուրիստները ոչ մի կերպ չեն հասկանում մեր փողոցային երթևեկության ձայնային ձևավորման ինֆորմատիվ կողմը։ Իրանց համար դա պարզապես աղմուկ ա։

Իսկ մենք դիտմամբ շչակերեն-հայերեն բառարան չենք կազմում, որ տենց խավար մնան։ Ինչների՞ս ա պետք, մենք առանց բառարանի էլ իրար հասկանում ենք։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 4530

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.