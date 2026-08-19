Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Պետք չի քաոս սարքել, հետո էլ զարմանալ, որ քաոսի մեջ ենք

Պետք չի քաոս սարքել, հետո էլ զարմանալ, որ քաոսի մեջ ենք

Պետք չի քաոս սարքել, հետո էլ զարմանալ, որ քաոսի մեջ ենք
17.08.2026 | 12:16

Բերեք ասենք, որ իսկական հայրենասիրությունը և հանգամանքների բերումով հայրենասեր խաղալը սկզբունքորեն տարբեր բաներ են։

Եվ, մեկ էլ, հայրենասիրությունը չի սիրում դրա մասին անընդհատ դատարկախոսել։

Հասարակության ապրելու կամքի մի շեմային վիճակ կա, որից վերև նա տարբերում է իսկական հայրենասերներին դրա իմիտացիայով զբաղվողներից, որն էլ զարգացման ուղին է, իսկ դրանից ներքև էլ այն, ինչը որ մենք ունենք հիմա։

Եվ պետք է հասկանալ նաև, որ կարող ես թույլ լինել, բայց անկապ ընթացք չունենալ, որում էլ, հասարակական կյանքի ռացիոնալ կազմակերպման դեպքում, մեծ ներդրում կարող են ունենալ գործից հասկացող հայրենասերները։

Պետք չի քաոս սարքել, հետո էլ զարմանալ, որ քաոսի մեջ ենք։

Իսկ քաոս սարքելն էլ տևական ու մեծ ջանքեր պահանջող իռացիոնալ պրոցես է, որով էլ մենք զբաղված ենք բաղձալի անկախության ամբողջ ընթացքում։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 1600

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.