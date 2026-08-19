Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Արժեքներ չունեցող և օրվա իշխանության հետ գույնը փոխող մարդիկ անհուսալի ու սնանկ են

Արժեքներ չունեցող և օրվա իշխանության հետ գույնը փոխող մարդիկ անհուսալի ու սնանկ են

Արժեքներ չունեցող և օրվա իշխանության հետ գույնը փոխող մարդիկ անհուսալի ու սնանկ են
17.08.2026 | 12:38

Կա նաև մարդկանց տեսակ, որ նախկինների ժամանակ ամեն ինչից օգտվել է, կյանքից գոհ ապրել է, միշտ հպարտացել վերևներում ունեցած իր կապերով, ինձ ու իմ ընկերներին տեղն եկած ժամանակ սպառնացել, թե «էդ ո՞ւմ դեմ եք դուրս եկել...»:

Ու այս մարդիկ հիմա պատմում են, թե նախկինների ժամանակ ի՜նչ վատ էր, թե իրենք ո՜նց են ատում նախկիններին, ու մի հատ էլ այն տոնով, կարծես իրենք չէին ժամանակին պաշտպանում նախկիններին։

Հ.Գ. Արժեքներ չունեցող և օրվա իշխանության հետ գույնը փոխող մարդիկ ինձ համար անհուսալի ու սնանկ մարդիկ են։

Արա Լ. Պողոսյան

Դիտվել է՝ 1684

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.