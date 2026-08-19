Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Հիտլերին ցնծությամբ իշխանության բերած ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում

Հիտլերին ցնծությամբ իշխանության բերած ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում

Հիտլերին ցնծությամբ իշխանության բերած ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում
17.08.2026 | 13:03

Այն թեզը, որ ժողովուրդը երբեք չի կարող սխալվել, մաքուր պոպուլիզմ է: Նայեք պատմությանը, տեսեք՝ ինչքան դեպքեր են եղել, երբ ժողովուրդները սխալվել են: Այլ հարց է, որ նախագծեր իրականացնելիս դա միշտ անում են ժողովրդի անունից: Ժողովրդին մանիպուլացնում են, օգտագործում են, հետո էլ ասում են, դու էիր այդպես որոշել: Պետք է զգուշանալ բոլոր նրանցից, որոնք ասում են, թե ժողովուրդը երբեք չի սխալվում:

«Բարա՜բբային, Բարա՜բբային...» բղավող ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում: Հիտլերին ցնծությամբ իշխանության բերած ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում: 37 թվականին իրար վրա մատնություններ գրող ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում: Եվ վերջապես, մի անգամ սխալվելով Նիկոլին իշխանություն տված, իր գլխին աղետ բերելուց հետո նորից նրան ընտրած, հիմա երրորդ անգամ ընտրող ժողովուրդը չի՞ սխալվել:

Ես լուրջ հիմքեր ունեմ մտածելու, որ այդ թեզը միշտ կրկնողները իրականում ժողովրդին խաբելու և օգտագործելու մտադրություն ունեն:

Արամ Աբաջյան

Դիտվել է՝ 1705

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.