Այն թեզը, որ ժողովուրդը երբեք չի կարող սխալվել, մաքուր պոպուլիզմ է: Նայեք պատմությանը, տեսեք՝ ինչքան դեպքեր են եղել, երբ ժողովուրդները սխալվել են: Այլ հարց է, որ նախագծեր իրականացնելիս դա միշտ անում են ժողովրդի անունից: Ժողովրդին մանիպուլացնում են, օգտագործում են, հետո էլ ասում են, դու էիր այդպես որոշել: Պետք է զգուշանալ բոլոր նրանցից, որոնք ասում են, թե ժողովուրդը երբեք չի սխալվում:
«Բարա՜բբային, Բարա՜բբային...» բղավող ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում: Հիտլերին ցնծությամբ իշխանության բերած ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում: 37 թվականին իրար վրա մատնություններ գրող ժողովուրդը չէ՞ր սխալվում: Եվ վերջապես, մի անգամ սխալվելով Նիկոլին իշխանություն տված, իր գլխին աղետ բերելուց հետո նորից նրան ընտրած, հիմա երրորդ անգամ ընտրող ժողովուրդը չի՞ սխալվել:
Ես լուրջ հիմքեր ունեմ մտածելու, որ այդ թեզը միշտ կրկնողները իրականում ժողովրդին խաբելու և օգտագործելու մտադրություն ունեն:
Արամ Աբաջյան