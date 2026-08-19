Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Սպառազինության ենթադրյալ փոխանցումը կարող է լրջորեն վնասել Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի հետ Ռուսաստանի հարաբերություններին

Սպառազինության ենթադրյալ փոխանցումը կարող է լրջորեն վնասել Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի հետ Ռուսաստանի հարաբերություններին

Սպառազինության ենթադրյալ փոխանցումը կարող է լրջորեն վնասել Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի հետ Ռուսաստանի հարաբերություններին
17.08.2026 | 13:47

Թուրքիան պատրաստվում է Ուկրաինային փոխանցել իր պահեստներում առկա ամերիկյան սպառազինության զգալի քանակություն՝ 12 հատ M270 MLRS կայանքներ, 70 հատ M39 ATACMS բալիստիկ հրթիռներ, շուրջ 2500 հատ M26 հրթիռներ՝ կասետային մարտագլխիկներով, ինչպես նաև 47000 հատ 203 մմ տրամաչափի M509A1 հրետանային արկեր։ Նախատեսվող աջակցության ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 280 միլիոն դոլար։

Երեկ ՌԴ ԱԳՆ-ն, Վաշինգտոնից և Անկարայից բացատրություններ է պահանջել և նախազգուշացրել, որ սպառազինության ենթադրյալ փոխանցումը կարող է լրջորեն վնասել Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի հետ Ռուսաստանի հարաբերություններին։ ՌԴ ԱԳՆ-ն նշել է նաև, որ «դեռ ուշ չէ սթափ գնահատել իրավիճակը», և կարիք չկա բացել հերթական «պանդորայի արկղը»։

Դիվանագիտական լեզվից թարգմանաբար՝ դա նշանակում է.

«Թուրքիա, մի՛ արա դա։ Մենք գիտենք, թե ինչ եք պատրաստվում անել։ Եթե այս զենքը սկսի շարժվել դեպի Ուկրաինա՝ հետևանքներ կլինեն»։

Վերջին տարիներին Թուրքիային հաջողվել է պահպանել զարմանալի հավասարակշռություն՝ զենք մատակարարել Ուկրաինային և միաժամանակ համագործակցել Ռուսաստանի հետ՝ էներգետիկայի, առևտրի, զբոսաշրջության և տարածաշրջանային հարցերով։ Մոսկվան հանդուրժել է, քանի որ ինքը ևս Թուրքիայի կարիքն ուներ։ Այժմ այդ համբերությունը միանգամից երկու ուղղությամբ փորձության է ենթարկվում։

Նախ, Սև ծովում քաղաքացիական նավագնացության դեմ հարձակումների դադարեցման Թուրքիայի առաջարկը ՌԴ-ն մերժել էր՝ սպառազինության մատակարարումների մասին նախազգուշացումից մեկ օր առաջ՝ այն որակելով որպես «կիսամիջոց»։

Երկրորդը՝ Թուրքիան փորձում է հանդես գալ որպես միջնորդ և միաժամանակ պատրաստվում է Ուկրաինային փոխանցել հեռահար սպառազինություն։

Այժմ Ռուսաստանը, հնարավոր է, Թուրքիային սկսի հղել մեկ այլ ուղերձ. «...մեզ այլևս պետք չէ նախկինի չափ ձեզ հանդուրժել»։ Չեմ զարմանա, եթե հաջորդ փուլում ի հայտ գա ճնշում Թուրքիայի նկատմամբ՝ քաղաքական, տնտեսական, ինչպես նաև սևծովյան իրավիճակի հետ կապված։

Ուստի գլխավոր հարցն առայժմ այն չէ, թե արդյոք Թուրքիան կփոխանցի՞ զենքը Ուկրաինային, թե՞ ո՛չ։ Հարցն այն է՝ Մոսկվան կորոշի՞, այլևս աչք չփակել Անկարայի գործողությունների վրա։

Արտակ Զաքարյան

Դիտվել է՝ 1728

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.