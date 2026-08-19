Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Մելիք-Ազարյանցի տունը, և ինչո՞ւ այն վերականգնման կարիք ունի

Վերջին օրերին Հայաստանի եւ Վրաստանի սոցիալական ցանցերի տարբեր օգտատերեր հրապարակումներ են անում այն մասին, թե Ռուսթավելիի պողոտայի վերակառուցման ընթացքում շինարարները Մելիք-Ազարյանցի շենքի տակ «պեղել են» «նախկինում անհայտ հարկեր»:
Իրականում այն մասին, որ շենքի տակ մի քանի հարկ կա, հայտնի է վաղուց: Ներկայացնում ենք 5 հարց ու պատասխան՝ հիմնված վրացական Silk Development ընկերության կողմից տրամադրած տեղեկատվության վրա:
Silk Development ընկերությունը շարունակում է շենքի փուլային վերականգնումը:
Աշխատանքներն իրականացվում են արվեստաբանների, հնագետների, ճարտարապետների եւ ինժեներ-կոնստրուկտորների հսկողությամբ:
Ընթացքի մեջ են վնասված հատվածների ամրացման եւ ռեստավրացիայի աշխատանքները:
Ի՞նչ է արդեն արվել
Աշխատանքները մեկնարկել էին նկուղային հարկերի մաքրումից. ընդհանուր առմամբ դուրս էր բերվել 1 200 խորանարդ մետր աղբ:
Իրականացվել են նաեւ կրող հանգույցների ամրացման աշխատանքներ:
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Մելիք-Ազարյանցի տունը, եւ ինչո՞ւ այն վերականգնման կարիք ունի
Շենքը կառուցվել էր 1912–1915 թվականներին՝ բարդ երկրաբանական ռելիեֆի վրա՝ համադրելով իր ժամանակի ճարտարապետական եւ ինժեներական նորամուծությունները:
Շենքի հիմքում անհամաչափության սկզբունքն է, իսկ ճակատամասը զարդարված է եզակի բարձրաքանդակներով եւ դեկորատիվ տարրերով:
Խորհրդային շրջանի փոփոխություններն էապես վնասել են շենքի առանձին հատվածները:
Նախատեսվում է խորհրդային ուշ շրջանի կցակառույցների քանդումը՝ շենքի պատմական տեսքը վերականգնելու համար:
Ո՞ւմ է պատկանում շենք, եւ ո՞վ է իրականացնում աշխատանքները
Silk Road Group-ը սկսել էր շենքը մասնավոր սեփականատերերից գնել 2007 թվականին, եւ 2026 թվականի ապրիլի դրությամբ տիրապետում էր ընդհանուր մակերեսի մոտ 80%-ին: Մնացած մասը բաշխված է մասնավոր սեփականատերերի (բնակելի եւ կոմերցիոն տարածքներ) եւ պետության միջեւ:
Վերականգնումն իրականացնում է Silk Development ընկերությունը՝ Silk Road Group-ի կազմում գործող կառուցապատող ընկերությունը:
Պատմական օբյեկտների վերականգնման էլ ի՞նչ նախագծեր է իրականացրել Silk Development-ը
Silk Development-ը պատմական հուշարձանների պահպանության եւ վերականգնման ոլորտում մեծ փորձ ունի: Վառ օրինակներից է ՑինանդալիումԱլեքսանդրՃավճավաձեիկալվածքիվերականգնումը, որով ընկերությունը զբաղվում է 2007 թվականից:
Մանրամասները՝ Mediamaх.am կայքում
Հղումը՝ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1839149364523296&id=100052847507560&rdid=xuZaeOKsLzbHYaC1#