Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Մելիք-Ազարյանցի տունը, և ինչո՞ւ այն վերականգնման կարիք ունի

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Մելիք-Ազարյանցի տունը, և ինչո՞ւ այն վերականգնման կարիք ունի

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Մելիք-Ազարյանցի տունը, և ինչո՞ւ այն վերականգնման կարիք ունի
17.08.2026 | 15:12

Վերջին օրերին Հայաստանի եւ Վրաստանի սոցիալական ցանցերի տարբեր օգտատերեր հրապարակումներ են անում այն մասին, թե Ռուսթավելիի պողոտայի վերակառուցման ընթացքում շինարարները Մելիք-Ազարյանցի շենքի տակ «պեղել են» «նախկինում անհայտ հարկեր»:

Իրականում այն մասին, որ շենքի տակ մի քանի հարկ կա, հայտնի է վաղուց: Ներկայացնում ենք 5 հարց ու պատասխան՝ հիմնված վրացական Silk Development ընկերության կողմից տրամադրած տեղեկատվության վրա:



Silk Development ընկերությունը շարունակում է շենքի փուլային վերականգնումը:

Աշխատանքներն իրականացվում են արվեստաբանների, հնագետների, ճարտարապետների եւ ինժեներ-կոնստրուկտորների հսկողությամբ:


Ընթացքի մեջ են վնասված հատվածների ամրացման եւ ռեստավրացիայի աշխատանքները:

Ի՞նչ է արդեն արվել

Աշխատանքները մեկնարկել էին նկուղային հարկերի մաքրումից. ընդհանուր առմամբ դուրս էր բերվել 1 200 խորանարդ մետր աղբ:


Իրականացվել են նաեւ կրող հանգույցների ամրացման աշխատանքներ:



Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Մելիք-Ազարյանցի տունը, եւ ինչո՞ւ այն վերականգնման կարիք ունի

Շենքը կառուցվել էր 1912–1915 թվականներին՝ բարդ երկրաբանական ռելիեֆի վրա՝ համադրելով իր ժամանակի ճարտարապետական եւ ինժեներական նորամուծությունները:


Շենքի հիմքում անհամաչափության սկզբունքն է, իսկ ճակատամասը զարդարված է եզակի բարձրաքանդակներով եւ դեկորատիվ տարրերով:

Խորհրդային շրջանի փոփոխություններն էապես վնասել են շենքի առանձին հատվածները:

Նախատեսվում է խորհրդային ուշ շրջանի կցակառույցների քանդումը՝ շենքի պատմական տեսքը վերականգնելու համար:

Ո՞ւմ է պատկանում շենք, եւ ո՞վ է իրականացնում աշխատանքները

Silk Road Group-ը սկսել էր շենքը մասնավոր սեփականատերերից գնել 2007 թվականին, եւ 2026 թվականի ապրիլի դրությամբ տիրապետում էր ընդհանուր մակերեսի մոտ 80%-ին: Մնացած մասը բաշխված է մասնավոր սեփականատերերի (բնակելի եւ կոմերցիոն տարածքներ) եւ պետության միջեւ:


Վերականգնումն իրականացնում է Silk Development ընկերությունը՝ Silk Road Group-ի կազմում գործող կառուցապատող ընկերությունը:

Պատմական օբյեկտների վերականգնման էլ ի՞նչ նախագծեր է իրականացրել Silk Development-ը

Silk Development-ը պատմական հուշարձանների պահպանության եւ վերականգնման ոլորտում մեծ փորձ ունի: Վառ օրինակներից է ՑինանդալիումԱլեքսանդրՃավճավաձեիկալվածքիվերականգնումը, որով ընկերությունը զբաղվում է 2007 թվականից:

Մանրամասները՝ Mediamaх.am կայքում

Հղումը՝ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1839149364523296&id=100052847507560&rdid=xuZaeOKsLzbHYaC1#

Դիտվել է՝ 1790

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.