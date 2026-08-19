Տոլմայի ծագման վայրը Հայաստանն է, սակայն հարևանությամբ հաստատված և ուրիշի հայրենիքը յուրացրած քոչվորները դրա ծագումը վերագրում են իրենց։
Հին հայկական Տոլման տարածված է շատ երկրներում այդ թվում նաև Թուրքիայում, սակայն տոլմայի հայրենիքը միանշանակ Հայաստանն է, քանի որ ուտեստը բնորոշ է երկար դարեր նստակյաց կյանքին անցած ժողովրդի, ով խաղողագործությամբ էր զբաղվում։
Տոլմայի պատրաստելը բավականին երկարատև գործընթաց է, որը նույնպես քոչվորին բնորոշ չէ, նրանց բնորոշ է արագ և հեշտ պատրաստվող ուտելիքներ, այս ամենն ապացույցն է, որ քոչվորը չէր կարող նման ուտեստ ունենալ։
«Հայոց պատմության ակումբ / Armenian history club»-ի ՖԲ էջից