Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Հայ-թրքական dostluk քարոզող աժ պատգամավոր Մարիա Կարապետյանին և պատմաբան Լիլիթ Մկրտչյանին ի գիտություն

Հայ-թրքական dostluk քարոզող աժ պատգամավոր Մարիա Կարապետյանին և պատմաբան Լիլիթ Մկրտչյանին ի գիտություն

Հայ-թրքական dostluk քարոզող աժ պատգամավոր Մարիա Կարապետյանին և պատմաբան Լիլիթ Մկրտչյանին ի գիտություն
17.08.2026 | 16:19

Խարբերդից 5 կմ հեռու, Մեզիրե (Մամուրեթ-ուլ-Ազիզ) քաղաքում գտնվում էր Ֆաբրիկատորյան հինգ եղբայրների տեքստիլ ֆաբրիկան: Եղբայրներն ապրում էին կողք-կողքի, իրենց ընտանիքներով՝ 50 հոգի: 1915-ին թուրքերը բոլորին ոչնչացրեցին, ֆաբրիկան պետականացրին, իսկ Խարբերդի նահանգապետը բռնագրավեց նրանց տները: Ողջ մնացին հարսներից մեկը՝ Փայլածու Ֆաբրիկատորյանը և նրա տագրերից մեկի երկու մանչուկները:

Փայլածուն մանրամասն շարադրել է իր փրկությունն այն գեհենից, որի միջով անցել է, ապա վերջում՝ որպես հետգրություն, հավելել. ՛՛Անիծուած լինին այս կարդացող անձերը ցեղից ցեղ, որ վրէժ չլուծեն: Գուցէ համարեն մեզ խելագարներ կամ ոճրագործներ: Այն, որ մենք տեսանք, այն կեանքը, որ մենք ապրեցանք, չի կարող գտնուիլ մի մարդ, նոյնիսկ կմախքներէն, որ վրէժ չաղաղակէ: Կրկին կը կրկնիմ՝ անիծեալ ըլլայ ցեղից ցեղ՛՛:

Այսքանից հետո ինձ մի հարց է հետաքրքրում՝ Կարապետ և Մկրտիչ սրբերի անուններով ազգանուն կրողնե՞րն են հայ կին, թե՞ օտարահունչ ազգանվամբ Փայլածուն:

Խաչատուր ԴԱԴԱՅԱՆ

14․08․2020 թ․

Անահիտ Հակոբջանյանի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 1747

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.