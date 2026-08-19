Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Մեր պապերը հազիվ թե քավոր եղած ժամանակ հարսի տան մուտքի մոտ դոլարներ ու եվրոներ շարեին օր օրի երկարող դանակ-շամփուրների վրա

Մեր պապերը հազիվ թե քավոր եղած ժամանակ հարսի տան մուտքի մոտ դոլարներ ու եվրոներ շարեին օր օրի երկարող դանակ-շամփուրների վրա

Մեր պապերը հազիվ թե քավոր եղած ժամանակ հարսի տան մուտքի մոտ դոլարներ ու եվրոներ շարեին օր օրի երկարող դանակ-շամփուրների վրա
17.08.2026 | 18:08

Երևույթներ կան, որոնց համար անվերջ ամաչում եմ. մեր հարսանիքների առուծախ հիշեցնող փող֊քերոցին։

Չեմ կարծում, որ դրանք շատ կապ ունեն ազգայինի, ավանդույթների հետ։

Մեր պապերը հազիվ թե քավոր եղած ժամանակ հարսի տան մուտքի մոտ դոլարներ ու եվրոներ շարեին օր օրի երկարող դանակ-շամփուրների վրա։

Ո՛չ էլ կոշիկ գողացողներն ու հարսնաքույրերն էսքան գին կսակարկեին պնդերեսության աստիճանի` դիմացինին վատ վիճակում դնելով։ Իբր մեր կանայք խոսելու իրավունք ունեին, մի հատ էլ էդքան ժողովրդի մեջ երկար-բարակ գին սակարկեին...

Էս որտեղի՞ց եկան, խառնվեցին էս ամենը մեր հանդիսություններին, մարդ չի հասկանում։ Գուցե ին-֊որ նմանատիպ սիմվոլիկ երևույթներ եղել են մեր հարսանիքներում, որ հաճելի է` մնային, պահպանվեին իրենց չափի մեջ, բայց չէ, ուռճացվում են օրեցօր ու նոր բարձունքներ գրավում։

(Եթե չեմ սխալվում, միշտ քավորն ընտրվել է ընտանիքի համար լավ խորհրդատու ու պատկառելի, օրինակելի մեկը, հիմա լավ-վատ չեն նայում, ստիպված ընտրում են ուղղակի հարուստ մեկին, որ դիմանա էդ ալան-թալանին:

Ժաննա Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 3198

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.