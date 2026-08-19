Սկիզբ
Հեղինակներ
Արխիվ
Գովազդ
Մանրամասն որոնում (արխիվ)
.
.
.
Սկիզբ
Քաղաքական
Աշխարհաքաղաքական
Տարածաշրջանային
Արցախ
Վերլուծություն
Հրապարակախոսություն
Հարցազրույց
Ներքաղաքական
Միջազգային
Ռազմական
«Իրատես» ակումբ
Կլոր սեղան
Հարթակ
Քաղաքական սարկազմ
Ռեպլիկ
Ասում են...
Այսպես խոսեց...
Իրադարձային
Կուսակցական
Խորհրդարանական
Տնտեսական
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն
Տեխնոլոգիաներ
Սոցիալական
Իրավական
Հասարակություն
Առողջապահություն
Բնապահպանություն
Հոգևոր
Աղոթարան
Աստվածաշունչ մատյանից
Վերուվար
Մշակույթ
Կրթություն
Գիտություն
Արվեստ
Օնլայն ընթերցում
Պատմական
«Իրատես» թերթի արխիվից
Գիրումիր
Մարզական
Կենսակերպ
Իրավիճակ
Դիրքորոշում
Հետահայաց
Բարքեր
Արժեհամակարգ
Օրախնդիր
Տեսանյութ
Այլ
Ֆեյսբուքյան հիշեցումներ
Վարկած
Տեսակետ
Մեկնաբանություն
Դիտարկում
Սոցցանցային գրառումներ
Անդրադարձ
19.08.2026
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։
Նորություններ
»
Աղոթարան
Աղոթարան
18.08.2026
|
00:23
Սեր անուն Հիսուս,
Սիրով քո ճմլիր
Սիրտն իմ քարեղեն:
Շնորհիվ քո գթության,
Շնորհիվ քո ողորմության`
Վերստի՛ն ապրեցրու։
Ամեն։
Սուրբ Ներսես Շնորհալի
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Դիտվել է՝
1349
Մեկնաբանություններ
Ասում են...
.
.
Ասում են… Հայաստանում կրկին հակառուսական կեղծ և Արևմուտքի կողմից կառավարելի ալիք է ստեղծվել, թե ՀԱՊԿ-ը մեզ չօգնեց, և ՀԱՊԿ-ից պետք է դուրս գանք։ Նշում են նաև, թե Ռուսաստանը Հայաստանին անհուսալի դաշնակից է
Ասում են… Նա Ռուսաստանի բացահայտ թշնամի է, որը, մինչև որոշակի պահը, իշխանության գալով ստիպված էր քողարկել իր մտադրությունները, իր նպատակները։ Մենք թույլ տվեցինք մեզ «մոլորեցնել» հույսերով, թե ինչ-որ կերպ դա կանցնի-կգնա, բայց այդպես չեղավ
Ասում են… Հայաստանն իսկապես կատարել է իր աշխարհաքաղաքական ընտրությունը՝ դեմքով շրջվելու դեպի Եվրոպա։ Մենք չենք կարող գործել այնպես, կարծես դա գոյություն չունի։ Մենք՝ ֆրանսիացիներս, պետք է ընդունենք այդ ընտրությունը և հավատարիմ լինենք դրան
Ասում են… Զարմանալի է՝ Թրամփն ասաց, որ ոչ ոք իրեն չի ասել՝ Իրանը կարող է փակել Հորմուզի նեղուցը։ Յուրաքանչյուր ռազմական խաղային տեսության ժամանակ, որին ես մասնակցել եմ, առաջին բանը, որ մենք ենթադրել ենք, այն էր, որ Իրանը դա կանի
Ասում են… Հնարավոր չէ որևէ գերտերության թիկունքում գործարքներ կնքել, որոնց մասին ամենայն մանրամասնությամբ տեղյակ չլինեն մյուս գերտերությունները: Բոլոր գերտերություններն էլ տիրապետում են հետախուզական այնպիսի հզոր հնարավորությունների, որ փոքր երկրները հազիվ թե կարողանան նրանցից որևէ գաղտնիք թաքցնել
Ասում են… Ի տարբերություն Արևմուտքի, որը կոչ է անում Հայաստանին կրճատել Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները, մենք չենք խոչընդոտում Հայաստանի առևտրատնտեսական կապերի զարգացմանը այլ երկրների, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հետ
Ասում են… Պետք է անկեղծորեն խոստովանել, որ ընդդիմադիր կուսակցությունների միջև ամիսներ շարունակ ընթացող բանակցությունները ոչ մի համաձայնության չեն հանգեցրել: Այդ պարագայում, պառակտված ընդդիմությանը միավորելու միակ կարող ուժը Սամվել Կարապետյանն է
Ասում են… Իրանի հետ հարաբերությունները Հայաստանի համար այլընտրանք չունեն այդ հարաբերությունները կենսական նշանակություն ունեն թե՛ Հայաստանի, թե՛ Իրանի համար, և այս իրողությունը պետք է հասկացնել արևմտյան գործընկերներին
Ասում են… Բաքուն դատապարտեց Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության ինքնորոշման իրավունքը, որը դրսևորվեց Խորհրդային Միության փլուզման ժամանակ։ Դա բռնություն էր, դատաստան, ոչ թե դատավարություն
Ասում են… Վստահ ենք, որ Հարավային Կովկասի երկրները, այդ թվում՝ Հայաստանը, հասկանում են, որ Բրյուսելի և Վաշինգտոնի ենթադրաբար բարի մտադրությունների հետևում թաքնված են սառը հաշվարկներ
Ասում են… Իրանի ուրանի պաշարների ոչնչացման և զրոյական հարստացմանն անցնելու ԱՄՆ պահանջներն անիրատեսական են։ Հրթիռային ծրագրի և դաշնակիցներին սատարելու վերաբերյալ պայմանները քննարկման ենթակա չեն։ Իրանը չի ենթարկվի դրսից պարտադրված թելադրանքին։ Մենք անկախ երկիր ենք և ինքներս ենք որոշում մեր ուղին
Ասում են… Մեզ բացարձակապես չի վերաբերում այն, ինչ կատարվում է Գրենլանդիայի հետ։ Բայց մենք Միացյալ Նահանգների հետ նմանատիպ հարցեր լուծելու փորձ ունենք: 19-րդ դարում, կարծեմ՝ 1867 թվականին, ինչպես գիտենք, Ռուսաստանը վաճառեց Միացյալ Նահանգներին, իսկ Միացյալ Նահանգները մեզնից գնեց Ալյասկան
Ասում են Մենք գիտեինք, որ կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի պատմությունը մասամբ կեղծ էր։ Որ ուժեղագույններն իրենց կազատեն պարտավորություններից այն ժամանակ, երբ ճիշտ համարեն։ Որ առևտրային կանոնները կիրառվում էին անհամաչափորեն։ Եվ որ միջազգային իրավունքը կիրառվում էր տարբեր խստությամբ՝ կախված մեղադրյալի կամ զոհի ինքնությունից
Ասում են… Այս պահին մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենածանր փուլերից մեկը: ՈՒկրաինայի վրա ճնշումը հիմա առավելագույնն է։ ՈՒկրաինան կարող է կանգնել չափազանց բարդ ընտրության առաջ` կա՛մ արժանապատվության կորուստ, կա՛մ հիմնական գործընկերոջ հնարավոր կորուստ։ Կա՛մ բարդ 28 կետերի ընդունում, կա՛մ անչափ ծանր ձմեռ
Ասում են… Ինչո՞ւ մենք 2020 թվականին այդ պատերազմը չկանխեցինք։ Չէ՞ որ կարող էինք կոշտ զգուշացնել Ադրբեջանին, որ ուժային լուծում թույլ չենք տա։ Եվ ոչինչ էլ չէր լինի
Տարածաշրջանային
Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար
Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...
Սոցցանցային գրառումներ
Բացառիկ ցուցանմուշ
Բաժնի բոլոր նորությունները »
«Իրատես» թերթի արխիվից
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Բաժնի բոլոր նորությունները »
Ծաղրանկարչի կսմիթ
Անազատության հակառակ կողմը
Սկիզբ
Քաղաքական
Աշխարհաքաղաքական
Տարածաշրջանային
Արցախ
Վերլուծություն
Հրապարակախոսություն
Հարցազրույց
Ներքաղաքական
Միջազգային
Ռազմական
«Իրատես» ակումբ
Կլոր սեղան
Հարթակ
Քաղաքական սարկազմ
Ռեպլիկ
Ասում են...
Այսպես խոսեց...
Իրադարձային
Կուսակցական
Խորհրդարանական
Տնտեսական
Արդյունաբերություն
Գյուղատնտեսություն
Տեխնոլոգիաներ
Սոցիալական
Իրավական
Հասարակություն
Առողջապահություն
Բնապահպանություն
Հոգևոր
Աղոթարան
Աստվածաշունչ մատյանից
Վերուվար
Մշակույթ
Կրթություն
Գիտություն
Արվեստ
Օնլայն ընթերցում
Պատմական
«Իրատես» թերթի արխիվից
Գիրումիր
Մարզական
Կենսակերպ
Իրավիճակ
Դիրքորոշում
Հետահայաց
Բարքեր
Արժեհամակարգ
Օրախնդիր
Տեսանյութ
Այլ
Ֆեյսբուքյան հիշեցումներ
Վարկած
Տեսակետ
Մեկնաբանություն
Դիտարկում
Սոցցանցային գրառումներ
Անդրադարձ
19.08.2026
.
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
Բաժանորդագրվել
Գործընկերներ
Հետադարձ կապ
.