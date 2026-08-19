Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Բոլորն էլ հարցուփորձ անելով են դառնում փսիխոպաթ բռնապետ

Բոլորն էլ հարցուփորձ անելով են դառնում փսիխոպաթ բռնապետ

Բոլորն էլ հարցուփորձ անելով են դառնում փսիխոպաթ բռնապետ
18.08.2026 | 13:04

Հարությունյան Արայիկն ասում է՝ մենք զգացինք, որ նախկինները ուզում են բուհերը քաղաքականապես զավթել, դրա համար էլ մեր քաղաքական թիմակիցներին նշանակեցինք էդ բուհերում։

Ճիշտ այդ կերպ նրանք զգացին, որ չար ուժերը հրահանգներ են տալիս դատարաններին ու դրա համար սկսեցին իրենք հրահանգներ տալ։

Նրանք զգացին, որ չար ու մութ ուժերը կուզենան բյուջեն թալանել, դրա համար էդ փողը տանում են իրենց տուն, որ հանկարծ խալխը չթալանի։

Նրանք զգացին, որ չար ու մութ ուժերը ուզում են կեղծել ընտրությունները, դրա համար իրենք կեղծեցին այդ ընտրության արդյունքները` զոռբայավարի ջնջելով «սխալ» թվերը ու տեղը գրելով «ճիշտ» թվեր։

Էդ ա, Արայիկ ջան, բոլորն էլ տենց ձեր նման հարցուփորձ անելով են դառնում... նկատի ունեմ` փսիխոպաթ բռնապետ։ 2000-ականների սկզբին էլ էն մարդն էր ընդամենը հյուսիսկովկասյան ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։

Միքայել Նահապետյան

Դիտվել է՝ 1135

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.