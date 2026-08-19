Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Կառավարման առումով Երևանում բարդակ է

Կառավարման առումով Երևանում բարդակ է

Կառավարման առումով Երևանում բարդակ է
18.08.2026 | 13:20


Հայաստանի տարածքը որքան փոքրանում, մարզերի բնակչությունը նվազում է, այնքան Երևանում բազմաբնակարան շատ շենքեր են սարքում, գերկառուցապատում մայրաքաղաքը։ Սակայն Երևանը կառավարման առումով բարդակ է։ Մայրաքաղաքի շենքերի զգալի մասի վրա փողոցի, շենքի անվանումով ցուցանակ չկա, անծանոթի համար դժվարություն է տվյալ շենքը գտնելը։ Երևանում փողոցներ կան, որոնք մայթեր չունեն, տներից մարդիկ հայտնվում են փողոցի մեջ։ Այդ փողոցներում հետիոտնի տեղաշարժը կարող է ավարտվել ավտոմեքենայի տակ ընկնելով։ Դավիթ Անհաղթ, Խուդյակով և այլ փողոցներում նման վտանգավոր վիճակ է։ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տիգրան Ավինյանը, քաղաքապետարանի պաշտոնյաները հսկա ռոճիկներ, մեծ պարգևավճարներ են ստանում, սակայն Երևանի խնդիրները լուծելու փոխարեն դրանք ավելացնում են։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 1153

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.