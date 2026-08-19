Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Իրականում ո՞ր պետության և ո՞ր ժողովրդի շահերն են պաշտպանում այս մարդիկ

Իրականում ո՞ր պետության և ո՞ր ժողովրդի շահերն են պաշտպանում այս մարդիկ

Իրականում ո՞ր պետության և ո՞ր ժողովրդի շահերն են պաշտպանում այս մարդիկ
18.08.2026 | 13:37

Որքան ավելի շատ եմ լսում «իշխանական» խմբակցության, այսպես կոչված, պատգամավորների ելույթները նորաթուխ ոչ լեգիտիմ խորհրդարանում, այնքան ավելի եմ համոզվում․ երբ այս մարդիկ խոսում են «պետության շահերի» կամ «ժողովրդի բարօրության» մասին, նրանք հաստատ նկատի չունեն Հայաստանի Հանրապետությունը կամ հայ ժողովրդին։

Լուրջ բան եմ ասում. գուցե իրենց համար Հայաստանը դա միայն իրենց նոր տներն են և դղյակները, իսկ հայ ժողովուրդը՝ միայն իրենց համակիրները։

Ուֆ, չգիտեմ...

Մի պարզ հարց է առաջանում․ իրականում ո՞ր պետության և ո՞ր ժողովրդի շահերն են պաշտպանում այս մարդիկ, երբ անհեթեթություններ ու այնպիսի հակահայկական աբսուրդներ են արտաբերում խրոխտ ձայնով և դեմքի լուրջ արտահայտությամբ , որ անգամ նրանց խոսքը հակասում է իրենց ելույթների բովանդակությանը։

Ի վերջո, ո՞ւմ շահերն են նրանք պաշտպանում։

Կարծում եմ՝ այս հարցի պատասխանը ձեզանից յուրաքանչյուրն արդեն կարող է ինքնուրույն տալ։

Արման Աբովյան

Դիտվել է՝ 1151

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.