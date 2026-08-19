Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Էնքա՜ն կարևոր ա, երբ օրդ ծիտիկների երգով ես սկսում

Էնքա՜ն կարևոր ա, երբ օրդ ծիտիկների երգով ես սկսում

Էնքա՜ն կարևոր ա, երբ օրդ ծիտիկների երգով ես սկսում
18.08.2026 | 14:00

Հեչ մտածել ե՞ք՝ ինչքան աղքատ կլիներ մեր կյանքը, եթե ծիտիկները չերգեին։

Ես ամեն առավոտ ուշադիր լսում եմ մեր բակի ծիտիկների համերգը, արդեն անգիր գիտեմ, թե ով երբ ա զարթնում, երբ ա սկսում երգել, ում հետ ա զուգերգում, զգում եմ, թե ինչ տրամադրություն ունի, ում ա ողջունում, ում հետ ա կռված։ Պատահում ա՝ անփորձ, մատղաշ ծլվլոց եմ լսում, ու հասկանում եմ, որ նոր ծնված ձագուկները երգել են սովորում։

Որովհետև հենց օրը սկսվի, օդը լցվելու ա ամեն տեսակի սարքերի արհեստական ծլնգոցներով, սուլոցներով, զնգոցներով, մեքենաների շչակներով, մուրճերի ու սղոցների գմփոցներով ու ճռռոցներով, երեխաների ճիչերով, բակից բակ շրջող ավել-ավելներով, ձմերուկ-ձմերուկներով, հռնդյունով, դղրդյունով,... ու ծիտիկների երգը կորելու ա էդ աղմուկի մեջ։

Իսկ էնքա՜ն կարևոր ա, երբ օրդ ծիտիկների երգով ես սկսում։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 3030

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.