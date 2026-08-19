Հեչ մտածել ե՞ք՝ ինչքան աղքատ կլիներ մեր կյանքը, եթե ծիտիկները չերգեին։
Ես ամեն առավոտ ուշադիր լսում եմ մեր բակի ծիտիկների համերգը, արդեն անգիր գիտեմ, թե ով երբ ա զարթնում, երբ ա սկսում երգել, ում հետ ա զուգերգում, զգում եմ, թե ինչ տրամադրություն ունի, ում ա ողջունում, ում հետ ա կռված։ Պատահում ա՝ անփորձ, մատղաշ ծլվլոց եմ լսում, ու հասկանում եմ, որ նոր ծնված ձագուկները երգել են սովորում։
Որովհետև հենց օրը սկսվի, օդը լցվելու ա ամեն տեսակի սարքերի արհեստական ծլնգոցներով, սուլոցներով, զնգոցներով, մեքենաների շչակներով, մուրճերի ու սղոցների գմփոցներով ու ճռռոցներով, երեխաների ճիչերով, բակից բակ շրջող ավել-ավելներով, ձմերուկ-ձմերուկներով, հռնդյունով, դղրդյունով,... ու ծիտիկների երգը կորելու ա էդ աղմուկի մեջ։
Իսկ էնքա՜ն կարևոր ա, երբ օրդ ծիտիկների երգով ես սկսում։
Հենրիկ Պիպոյան