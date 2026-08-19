Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Գավառամտությամբ, ծիրանով ու ջերմուկով, սուջուխով ու բաստուրմայով գնում ենք դեպի Եվրոպա

Գավառամտությամբ, ծիրանով ու ջերմուկով, սուջուխով ու բաստուրմայով գնում ենք դեպի Եվրոպա

Գավառամտությամբ, ծիրանով ու ջերմուկով, սուջուխով ու բաստուրմայով գնում ենք դեպի Եվրոպա
18.08.2026 | 14:34

Ռուսաստանում սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին լիբերալ-ընդդիմադիր «Յաբլոկոն» չի մասնակցի, այդ կուսակցությանը զրկեցին մասնակցելու հնարավորությունից: «Յաբլոկո» կուսակցության ղեկավարի տեղակալ Շլոսբերգին երեկ դատապարտեցին 11 տարվա ազատազրկման:

Թուրքիայում Էրդողանը փաստացի կիսեց և գրեթե ոչնչացրեց գլխավոր ընդդիմադիր քեմալիստներին, Ժողովրդա-հանրապետական կուսակցությանը: Ստամբուլի նախկին քաղաքապետ և ընդդիմության առաջնորդ Իմամողլուն բանտում է, նրա հազարավոր կուսակիցներ և աջակիցներ ենթարկվում են ճնշումների, բանտարկվում են, և այդ պրոցեսը շարունակվում է:

Բավականին նման են Թուրքիայում ու Ռուսաստանում իրավիճակները: Երկուսն էլ նախկին ազդեցիկ կայսրությունների ժառանգորդներ են, մեծ հաշվով, խոսքը կայսերական ժողովուրդների մասին է:

Երկու կայսրություններն էլ նախորդ դարասկզբին քանդվեցին «թավշյա» հեղափոխությունների մեծ ալիքներից, որոնց խորքերում ու առաջին դիրքերում էթնիկ հրեաներ էին: Սակայն կայսերական անցյալն ու հասարակական մենթալիթետը մարսեց այդ հրեաներին, Լենինից ու Աթաթուրքից սկսած, մինչև ստորին օղակների ոչ երևելի դեմքեր:

Ռուսական կայսրության համար այլազգի առաջնորդները սովորական բան են: Այդ կայսրությունը դարերով ղեկավարել են, մոնղոլ-թաթարները, գերմանացիները, ֆրանսիացիները: Երբ Նապոլեոնը բլիցկրիգով հասավ Մոսկվա, ողջ ռուսական էլիտան խոսում էր բացառապես ֆրանսերեն:

Այսինքն, փոքր ազգերի համար է դա արտառոց երևույթ, կայսերական ժողովուրդների համար նորմալ է: Կայսերական հիշողությունը, միևնույն է, իր ներքին դիմադրության միջոցով բալանսավորում է իրավիճակը:

Երբ Ռուսաստանում բոլշևիկ հրեաների ազդեցությունը թուլացավ, Սովետական Միությունը դարձավ այլ որակի կայսրություն: Հետո գլոբալ հրեական, սիոնիստական ալիքը Ռուսաստան վերադարձավ 1980-ականներին և 1990-ականների իր ազդեցության գագաթնակետին կազմաքանդեց Սովետը:

Ռուսաստանն ու որոշ գաղութներ հայտնվեցին հրեաների տոտալ քաղաքական և տնտեսական վերահսկողության ներքո: Քաղաքական հիմնական լիբերալ ալիքի վրա իշխանության բերվեց Պուտինը: Սոբչակ, Գայդար, Չուբայս, Նեմցով, Լիվշից, Մեդվեդև, Բերեզովսկի, Պատարկացիշվիլի, Գուսինսկի, Նևզլին, Աբրամովիչ, Դերիպասկա...

Այս ցանկը շատ մեծ է, ոմանք չկան, ոմանք դեռ ակտիվ խաղերի մեջ են:

Ռուսա-հրեական լիբերալ մետաստազը ՀՀՇ ի տեսքով հասավ Հայաստան և կարճ ժամանակահատվածում ուղղակի ոչնչացրեց Սովետական Հայաստանի ահռելի տնտեսական, գիտական ու մշակութային ժառանգությունը: Քանի որ հայերս դարերի ընթացքում մեր կայսերական անցյալից շատ ենք հեռացել, շփոթվեցինք և ցուցաբերեցինք քաղաքական լիակատար տհասություն: Նույնիսկ Միջինասիական հանրապետություններն ավելի զգոն եղան: Չնայած մեր վիճակը գուցե իրոք բարդ էր կամ արհեստականորեն ավելի բարդացվեց:

Ռուսաստանը մեծ օրգանիզմ է, կայսերական մենթալիտետը իր գործն անում է: Անկախ սուբյեկտիվ գործոններից ու բազմազան զոնդաժից, մեծ օրգանիզմն ունի իր ֆիզիոլոգիական յուրահատկությունները: Եվ երբ ներքին հակասությունները արհեստականորեն սրվում են, ու կայսրությունը կանգնում է լուրջ վտանգի առաջ, ավտոմատ կերպով գործարկվում է ինքնապահպանության բնազդը: Ռուսաստանի պարագայում դա պատերազմն է: Երբ Ռուսաստանը կանգնած է լուրջ գոյաբանական վտանգի առաջ, միակ փրկությունը պատերազմն է, և ռուսները դա զգում են ողնաշարով: Իսկ պատերազմի ժամանակ սկսվում է ինքնամաքրման յուրահատուկ պրոցես: Կապ չունի, ով է իշխանության բերել Պուտինին, ովքեր են նրա շրջապատում: Ռուսաստանում կամաց-կամաց պայքար սկսվեց հրեական մեդիադաշտի ու շոուբիզնեսի դեմ, հետո հերթը կհասնի խոշոր կապիտալին, բոլոր տեսակի քաղաքական յաբլոկոներին, հետո դա կիջնի կենցաղային մակարդակ:

Եթե նույնիսկ Ուկրաինական պատերազմի կարիք չլիներ, Ռուսաստանը այդ կարիքը հորինելու էր:

Այժմ համաշխարհային քաղաքականությունն ու տնտեսությունը գտնվում են աննախադեպ հրեական ազդեցության տակ: Աշխարհի թիվ մեկ գերտերություն ԱՄՆ-ից մինչև Հայաստանի պես փոքր երկրներ այդ ազդեցության ալիքի տակ են:

ԱՄՆ-ը, ի տարբերություն Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Չինաստանի, Բրիտանիայի ու Ֆրանսիայի, չունի կայսերական երկարատև անցյալ, այդ իսկ պատճառով՝ ներքին դիմադրողականություն: Այն, ինչ կատարվում է այսօր ԱՄՆ-ում, նույնիսկ Ելցինյան Ռուսաստանի հետ համեմատելի չէ:

Եվ ուրեմն, ճի՞շտ են անում Պուտինն ու Էրդողանը, երբ ոչնչացնում են բոլոր քաղաքական «լիբերալ» ուժերին: Եվ ի՞նչ մեծ ալիք է գլոբալ քաղաքական աշխարհում սպասվում մոտ ապագայում:

Վերջ ի վերջո, Նյուրնբերգ լինելու է, սակայն առայժմ պարզ չէ, թե ով է լինելու գլխավոր մեղադրյալը:

Միանշանակ է, որ այդ գլխավոր մեղադրյալը պետք է ունենա չափազանց մեծ նյութական կարողություն, մեծ թիրախ, որպեսզի այն բաժան-բաժան արվի...

Անգլոսաքսերը համաշխարհային պատմության մեջ անգերազանցելի գաղութատերեր են, թալանի անգերազանցելի վարպետներ: Պատահական չէ, որ Ռուսաստանը նրանց խաղերում ստացել է «Եվրոպայի ժանդարմի» դերը:

Այս անգամ ևս Ռուսաստանը փրկության ձեռք է մեկնել քիքիրությամբ տարված ու քնած Եվրոպային, որ դարձել է իր իսկ ստեղծած, անփորձ ու անդաստիարակ ԱՄՆ-ի գերին: Եվրոպայի կողմից ստեղծված, բայց նոր տերերի կողմից զավթված ԱՄՆ-ի:

Հայաստանում պայմանական «Յաբլոկոն» իշխանություն է դեռևս 1988-ից: Երբ այդ ազդեցությունը թուլացավ, ունեցանք հաջողություններ, երբ ուժեղացավ՝ պարտվեցինք ու պարտվելու ենք, քանզի գալիք համաշխարհային մեծ ալիքի վրա չենք լինելու, մեր երկրի տերերը այդ ալիքի տակ մնացող ուժեր են:

Անցյալ դարասկզբին, մինչև կողմնորոշվում էինք որ կողմ գնալ՝ Սուլթանի՞, հրեա Երիտթուրքերի՞, Ցարի՞, թե հրեա բոլշևիկների, մեզ պարզապես ջարդուփշուր արեցին: Դա մեր գավառական ռոմանտիզմի, լիբերալ երազախաբության արդյունք էր:

Այսօր էլ այդ գավառամտությամբ, ծիրանով ու ջերմուկով, սուջուխով ու բաստուրմայով գնում ենք դեպի Եվրոպա, կարծելով, թե ռուսն ու եվրոպացին չեն հասկանում քո պրիմիտիվ գեղջկական բջությունը...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 3280

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.