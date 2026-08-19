Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Սա խորը ճգնաժամ է, քաղաքական ողբերգության դրսևորում, որի պատվիրատուն ԱԺ ղեկավարությունն է

Սա խորը ճգնաժամ է, քաղաքական ողբերգության դրսևորում, որի պատվիրատուն ԱԺ ղեկավարությունն է

Սա խորը ճգնաժամ է, քաղաքական ողբերգության դրսևորում, որի պատվիրատուն ԱԺ ղեկավարությունն է
18.08.2026 | 15:11

Ժամանակ առ ժամանակ հետևում եմ ԱԺ ընթացքին։ Ընդհանուր առմամբ, շատ, շատ ցածր մակարդակ է տիրում այնտեղ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այս մարդիկ չեն պատկերացնում ո՛չ իրենց դերն ու տեղը քաղաքական իրականության մեջ, ո՛չ էլ Հայաստանի տեղը անընդհատ փոփոխվող ու վտանգներով լի այս աշխարհում։ Եվ չկան այնպիսի պատգամավորներ, ում ամբիոնի մոտ հայտնվելու դեպքում ուղղակի հարգանք ու ակնածանք կհայտնվեն թե՛ դահլիճում, թե՛ էկրաններին հետևողների մեջ։ Չկան այնպիսիք, ում ուղղակի ուզում ես անընդհատ լսել։ Չկան այնպիսիք, ում խոսքը պատռում է իրականություն կոչվող պաստառը, և դու ինքդ քեզ ասում ես` դե հա էլի, ճիշտ է ասում մարդը, իսկ ես մինչ այսօր չէի հասկացել։ Չկան այնպիսիք, ովքեր մարմնավորում են Հայ մարդու խիղճը, ցավը, սերը, մտածելակերպի խորունկ շերտերը։

Չկան, որովհետև ծուռ է այս ընտրական համակարգը, ինչի մասին հետո կխոսեմ, բայց ասեմ, որ կան պատգամավորներ, ովքեր ճշմարիտ արժեքների շուրջ են, գովելի անցյալ ունեն, փորձում են ձգված լինել, չընկնել հայհոյանքի ու փոխադարձ մեղադրանքների մակարդակին, բարեվարքության նշաձող բարձրացնել։ Երկու կողմից էլ կան, չնայած իմ սիրտը ընդդիմության կողքին է, բայց արի ու տես, որ եթե փոխըմբռնման ինչ-որ նոտաներ են հայտնվում, ապա Ռուբինյան-Կոնջորյան-Ալեքսանյան եռյակն է, որ, փոխանակ ի պաշտոնե միավորելու, անմիջապես տանում է բախումների, վենդետաների, ակնընդականների։

Սա խորը ճգնաժամ է, քաղաքական ողբերգության դրսևորում, որտեղ ԱԺ ղեկավարությունն է մեղավորը և այսպիսի վարքի պատվիրատուն։ Ռուբինյանն առիթ ուներ բարձր լինելու, ավելի բարձր, քան Սիմոնյանն ու բոլորը։ Չցանկացավ, որովհետև նորմալ պայմաններում ընդդիմությունը կարող է հասարակությանն ավելի պիտանի լինել և նույնիսկ գերազանցել նրանց, իսկ դա նշանակում է քաղաքական մրցունակության բացակայություն։

Սիմոնյանն էլ արդեն ԱԽ քարտուղար է և կարող էր զբաղվել իր առջև դրված կարևորագույն խնդիրներով։ Բայց չէ, ճահիճը քաշում է ետ իր բնակիչներին։ Հարկավոր է ետ դառնալ և կրակին յուղ ավելացնել։

Սա է ժամանակակից Հայաստանը, որտեղ կփորձեն Հայաստանի շահը հակադարձել համայն Հայության շահին, Արցախի շահին, Եկեղեցուն և այսպես շարունակ։

Կան մի քանի պատգամավորներ, ովքեր փորձում են կոնստրուկտիվ լինել։ Կոնստրուկտիվիզմն է այն ֆորման, ձևը, որ կօգնի մեզ դուրս գալ այս ճահիճից, խոսել մարտահրավերների ու լուծումների մասին։ Ընդհանրապես, երբ հակասությունները խորն են ու գաղափարական, ապա ձևն է, որ գալիս է փրկության, դուրս հանում նիհիլիզմի ու ժխտողականության անդունդից։

Ինչ վերաբերվում է Եղոյանին ու Հայ Դատի գրասենյակներին՝ աշխատող, տասնամյակների փորձով արհեստավարժ համաշխարհային կառույց է, նվիրյալների ու իսկական Հայ մարդկանց քաղաքական սխրանքի համակարգ։ Ձեզ չի հաջողվի այն քանդել, քանի որ ձեր տիրույթից դուրս է, բայց ամոթ է։ Եթե ընդունակ չեք շնորհակալություն հայտնել, ապա լռեք, ընդամենը։

Դավիթ Վանյան

Դիտվել է՝ 1208

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.