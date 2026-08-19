Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Եթե պաշտոնական Բաքուն որևէ իրական ապացույց ունենար մեր հայրենակիցների և մեր պետության դեմ, ուղղակի կվազեր միջազգային դատարաններ

Եթե պաշտոնական Բաքուն որևէ իրական ապացույց ունենար մեր հայրենակիցների և մեր պետության դեմ, ուղղակի կվազեր միջազգային դատարաններ

Եթե պաշտոնական Բաքուն որևէ իրական ապացույց ունենար մեր հայրենակիցների և մեր պետության դեմ, ուղղակի կվազեր միջազգային դատարաններ
19.08.2026 | 12:22

«Հետաքրքիր զարգացումներից է նաև այն, որ այստեղի պաշտպաններից մեկը հայտարարել է, որ չեն ուզում իրենք, որպեսզի գործը հասնի միջազգային դատարան, որովհետև մեղադրանքների ավելի քան 95%-ը շինծու է, և որևէ ապացույց չկա․․․ Եվ իսկապես, դա այդպես է»։ Սա հատված է Բաքվում գերության մեջ պահվող Դավիթ Բաբայանի ձայնային հաղորդագրությունից։ Բաբայանը նաև խոսել է իր և մեր այլ գործընկերների մոտ առաջացող առողջական խնդիրների մասին։

Ես տարբեր առիթներով գրել եմ, որ եթե պաշտոնական Բաքուն որևէ իրական ապացույց ունենար մեր հայրենակիցների և մեր պետության դեմ, ապա ուղղակի կվազեր միջազգային դատարաններ, այլ ոչ թե ներքին փակ շինծու դատական տեսարաններ կբեմադրեր։ Ավելին, Բաքուն երբեք «խաղաղության պայմանագրի» հարցում նախապայման չէր դնի՝ հետ քաշել միջազգային իրավական հայցերը։ Ադրբեջանում հոյակապ գիտեն, որ իրավունքն ու ապացույցը մեր ձեռքին է, ուղղակի մենք ունենք անկամ և Ադրբեջանի երազանքների ցուցակի իրագործումն ապահովող իշխանություն։ Դա մեր մեծագույն խնդիրն է։

Ցավով պետք է նշեմ, որ, ըստ իս, ի հեճուկս իշխանությունների հավաստիացումների՝ իրական ոչ մի քայլ չի կատարվում մեր հայրենակիցների ազատ արձակման համար։ Եթե արվեին իրական քայլեր, ապա այդ մարդիկ վաղուց կլինեին ազատության մեջ՝ ի վերջո, հենց օգոստոսի 8-ին նախաստորագրված պայմանագրի մեկ տարվա առթիվ:

Չէ՞ որ ԱՄՆ նախագահը խոստացել էր այդ հարցը բարձրացնել Ալիևի առաջ և լուծել։

Տաթևիկ Հայրապետյան

Հ.Գ. Դավիթ Բաբայանի ձայնային ուղերձը ադրբեջանական բանտից՝


https://www.youtube.com/watch?v=BacNE0mkUHo


Դիտվել է՝ 511

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.