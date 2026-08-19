Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Ստվար մուսուլմանական բնակչություն ունեցող եվրոպական երկրներն ու դեմոկրատիա կոչվող մրցակցային տեխնոլոգիան

Ստվար մուսուլմանական բնակչություն ունեցող եվրոպական երկրներն ու դեմոկրատիա կոչվող մրցակցային տեխնոլոգիան

Ստվար մուսուլմանական բնակչություն ունեցող եվրոպական երկրներն ու դեմոկրատիա կոչվող մրցակցային տեխնոլոգիան
19.08.2026 | 12:50

Ես այսօր կուզենայի մեր մտածող մարդկանց ուշադրությունը հրավիրել դեմոկրատիա կոչվող տեխնոլոգիայի մի առանձնահատկության վրա, որը հստակորեն զգացվում է ստվար մուսուլմանական բնակչություն ունեցող եվրոպական երկրներում։

Այդ տեխնոլոգիան, որի նպատակը բազմակուսակցական մեխանիզմի միջոցով իշխանություն գրավելն է, ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնում՝ ավելի մեծ թվով ձայներ հավաքելու համար։

Այս իմաստով, ստվար մուսուլմանական բնակչությունը, անկախ նրա ձգտումներից, նպատակներից ու տեղից կոնկրետ հասարակության մեջ, ընտրապայքարի թիրախներից մեկն է։

Այսինքն, կա իրական ռիսկ, որ իշխանության համար մրցակցող քաղաքական ուժերը, ձայներ գրավելու նպատակով, սիստեմատիկ աշխատանք կատարեն նման ուժերի համակրանքը գրավելու համար, ուժեր, որոնք կարող են նաև պետականամետ չլինել ու հասարակական շահը չհետապնդել։

Դա էլ պարզապես նշանակում է, որ արևմտյան հասարակությունների կյանքի հիմք ծառայող դեմոկրատիա կոչվող մրցակցային տեխնոլոգիան անմիջական հակասության մեջ կլինի սեփական պետական-հասարակական շահի հետ։

Բնականաբար, այս հանգամանքը չէր կարող որևէ էական դեր ունենալ այն ժամանակներում, երբ եվրոպական առաջատար հասարակությունները միատարր էին, բայց հիմա իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, և այս գործոնը կարող է ընդհուպ մինչև կոնկրետ երկրների հասարակական ու պետական կյանքը խարխլել։

Մյուս կողմից էլ, բացառված չէ, որ այս երևույթը հասարակությունների կառավարման ավելի բարձր մակարդակի որևէ տեխնոլոգիայի բաղկացուցիչ մասն է, ներառյալ՝ միգրանտների հոսքի ակնհայտ կառավարելիությունը։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 477

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.