Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դոկտրինալ նպատակը տարածաշրջանից հայկական էթնոքաղաքական տարրի դուրսմղումն է

Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դոկտրինալ նպատակը տարածաշրջանից հայկական էթնոքաղաքական տարրի դուրսմղումն է

Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դոկտրինալ նպատակը տարածաշրջանից հայկական էթնոքաղաքական տարրի դուրսմղումն է
19.08.2026 | 13:13

Իրականում, Հայաստանում և նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակը հասկանալու համար պետք է մի պահ ազատվել իշխանությունների և ընդդիմության միջև տեղի ունեցող հատվածային բանավեճերից և շարժվել միայն փաստերով։

Պետք է պարզապես ինքներս մեզ մի պարզ և ուղիղ հարց տանք․ ինչո՞ւ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների բացարձակապես բոլոր քայլերը լիովին համապատասխանում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի դոկտրինալ պատկերացումներին ու արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին։

Ինչո՞ւ:

Միանգամից նշենք, որ այստեղ չի կարող խոսք լինել Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերի համընկնման մասին, քանի որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դոկտրինալ նպատակը տարածաշրջանից հայկական էթնոքաղաքական տարրի դուրսմղումն է (այսինքն՝ ոչնչացումը)։ Սա վերջին մի քանի հարյուր տարվա ընթացքում իրականացված ՓԱՍՏ Է։

Սա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակն ու խնդիրն է, որը նրանք համակարգված կերպով իրականացնում են։ Եվ դա ակնհայտ է։ Միայն կատարյալ ապուշը կարող է անտեսել այս փաստը։

Բայց ինչո՞ւ է նրանց այդ գործում ակտիվորեն օգնում Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը։

Հենց այս հարցի պատասխանը հասկանալն է ներկայիս իշխանությունների հակահայկական և հակապետական քաղաքականության գաղտնիքը բացահայտելու բանալին։

Արման Աբովյան

Դիտվել է՝ 429

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.