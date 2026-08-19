Իրականում, Հայաստանում և նրա շուրջ ստեղծված իրավիճակը հասկանալու համար պետք է մի պահ ազատվել իշխանությունների և ընդդիմության միջև տեղի ունեցող հատվածային բանավեճերից և շարժվել միայն փաստերով։
Պետք է պարզապես ինքներս մեզ մի պարզ և ուղիղ հարց տանք․ ինչո՞ւ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների բացարձակապես բոլոր քայլերը լիովին համապատասխանում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի դոկտրինալ պատկերացումներին ու արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին։
Ինչո՞ւ:
Միանգամից նշենք, որ այստեղ չի կարող խոսք լինել Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի շահերի համընկնման մասին, քանի որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դոկտրինալ նպատակը տարածաշրջանից հայկական էթնոքաղաքական տարրի դուրսմղումն է (այսինքն՝ ոչնչացումը)։ Սա վերջին մի քանի հարյուր տարվա ընթացքում իրականացված ՓԱՍՏ Է։
Սա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակն ու խնդիրն է, որը նրանք համակարգված կերպով իրականացնում են։ Եվ դա ակնհայտ է։ Միայն կատարյալ ապուշը կարող է անտեսել այս փաստը։
Բայց ինչո՞ւ է նրանց այդ գործում ակտիվորեն օգնում Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը։
Հենց այս հարցի պատասխանը հասկանալն է ներկայիս իշխանությունների հակահայկական և հակապետական քաղաքականության գաղտնիքը բացահայտելու բանալին։
Արման Աբովյան