Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.08.2026
 
ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում Ռուսաստանի հանդեպ ոչ բարեկամական թեզերի առնչությամբ: «Ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք հանգիստ պայմաններում, առանց քաղաքականացման ու մեդիա աղմուկի, ոլորտային խորհրդակցությունների միջոցով քննարկել տեղեկատվական դաշտի առողջացման հարցերը»,- նշել է Զախարովան։               
 
Նորություններ » Այսօր անհրաժեշտ են ոչ թե կուրորեն համաձայնողներ, այլ՝ մտածող մարդիկ

Այսօր անհրաժեշտ են ոչ թե կուրորեն համաձայնողներ, այլ՝ մտածող մարդիկ

Այսօր անհրաժեշտ են ոչ թե կուրորեն համաձայնողներ, այլ՝ մտածող մարդիկ
19.08.2026 | 13:40

Երբ ժողովուրդը գիտնականից, գրողից, նկարչից, երաժշտից ու մշակույթի գործչից հրաժարվում է և նրանց տեղը սկսում է պաշտել պատահական, աղմկոտ ու իշխանությանը հարմար մարդկանց, հասարակությունն աստիճանաբար կորցնում է իր ամենակարևոր հենասյուներից մեկը՝ մտածելու կարողությունը։

Ժողովրդի ուժը միայն բանակով, տնտեսությամբ կամ թվաքանակով չի չափվում։ Ժողովրդի իրական ուժը նրա ստեղծած գիտությամբ, մշակույթով, կրթությամբ, արվեստով և ազգային հիշողությամբ է չափվում։ Երբ գիտնականին փոխարինում է անգրագետը, գրողին՝ պատեհապաշտը, մշակույթի մարդուն՝ սպասարկողը, իսկ մտավորականին՝ իշխանության կամ փողի դիմաց լռողը, այդ հասարակությունը սկսում է կորցնել իր ինքնությունը։

Ամենավտանգավորն այն է, երբ ժողովուրդը ոչ միայն հանդուրժում, այլև պահանջում է այդ վիճակը։ Երբ բարձր արժեքների փոխարեն հասարակական հարգանքի չափանիշ են դառնում պաշտոնը, փողը, կապերը, աղմկոտ վարքն ու իշխանությանը մոտ լինելը, մենք այլևս չենք կարող զարմանալ, թե ինչու է երկրի հասարակական կյանքը հասել այս վիճակին։

Մտավորականը պարտավոր չէ հաճոյանալ իշխանությանը։ Գիտնականը պարտավոր չէ կրկնել պաշտոնական թեզերը։ Գրողը պարտավոր չէ լռել, երբ տեսնում է անարդարություն, ինչպես ժամանակին արել են Թումանյանը, Չարենցը, Իսահակյանը, Սևակն ու Շիրազը։ Նկարիչը պարտավոր չէ նկարել այն, ինչ իրեն պատվիրում են։ Մշակույթի գործչի առաքելությունը հասարակությանը զվարճացնելը չէ։ Նրա առաքելությունն է հիշեցնել՝ ով ենք մենք, որտեղից ենք գալիս և ինչպիսի երկիր ենք ուզում թողնել հաջորդ սերնդին։

Եթե հասարակությունը սկսում է հարգել ոչ թե ստեղծողին, այլ սպասարկողին, ապա վաղ թե ուշ ինքն էլ դառնում է սպասարկող հասարակություն՝ պատրաստ սպասարկելու ցանկացած ուժի, ցանկացած գաղափարախոսության և ցանկացած իշխանության, որը կարող է ինչ-որ բան առաջարկել։

Հենց այստեղ է սկսվում ազգային ողբերգությունը։

Որովհետև ժողովուրդը, որը կորցնում է իր գիտնականին, գրողին, արվեստագետին ու մտածող մարդուն, վաղ թե ուշ կորցնում է նաև սեփական ապագան ձևակերպելու կարողությունը։ Եվ եթե այսօր մեզ թվում է, թե պարզապես մշակույթի ու հասարակական արժեքների անկման մասին է խոսքը, իրականում խնդիրը շատ ավելի խորն է։ Խոսքը պետության հոգևոր դիմադրողականության մասին է։

Պետությունը կարող է վերականգնել շենքերը, ճանապարհները և նույնիսկ տնտեսությունը։ Բայց եթե հասարակությունը կորցրել է ճշմարտությունը տարբերելու, արժանավորին ճանաչելու և ստեղծողին գնահատելու կարողությունը, վերականգնելն արդեն շատ ավելի դժվար է։

Ժողովուրդը, որը դադարում է գնահատել իր լավագույն մարդկանց, վերջում ստանում է այն հասարակությունը, որն ինքն է ընտրել։

Ուստի այսօր մեզ անհրաժեշտ է ոչ թե ավելի շատ աղմուկ, այլ ավելի շատ գիտություն։ Ոչ թե ավելի շատ սպասարկողներ, այլ ստեղծողներ։ Ոչ թե կուրորեն համաձայնողներ, այլ մտածող մարդիկ։

Որովհետև ազգը պահպանվում է ոչ միայն սահմանների վրա։ Ազգը պահպանվում է նաև գրքի, գիտության, արվեստի, դպրոցի, մշակույթի և ազգային արժանապատվության մեջ։

«Ճշմարտության ձայն»-ի ֆեյսբուքյան էջ

Դիտվել է՝ 720

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման պարագայում սպասելի սցենար

Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների սահմանումը ԲՌԻԿՍ-ի (BRICS) վրա թողնում է երկակի ազդեցություն․ մի կողմից այն արագացնում է բլոկի ֆինանսատնտեսական այլընտրանքների ձևավորումը, մյուս կողմից՝ խորացնում ներքին տարաձայնությունները Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ պահպանող անդամների միջև...

Սոցցանցային գրառումներ

Բացառիկ ցուցանմուշ
Բացառիկ ցուցանմուշ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ
Կոչերը, թե պետք է հենվենք միայն մեր սեփական ուժերի ու մեր բանակի վրա, տպավորիչ են, բայց պարզունակ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Անազատության հակառակ կողմը
Անազատության հակառակ կողմը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.